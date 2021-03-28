上月同嫩夫和好　咸素媛爆造假退出《妻子的味道》

韓國44歲女星咸素媛與年輕18歲的內地網紅陳華於大前年結婚，同年12月誕下女兒，2人透過TV朝鮮節目《妻子的味道》公開婚後生活，卻因經常在幕前吵架而引起觀眾不滿，2人上月傳出婚姻出現危機，更有指陳華已決定離開韓國，不過咸素媛後來透露已與老公和好，日前播出新一集《妻》公開2人和解的過程，但節目卻被觀眾質疑造假，咸素媛一直未有回應，今日終於宣布退出節目。

近日有網民指咸素媛曾在節目中公開老爺奶奶在中國的度假屋，但該度假屋其實是在出租民宿網站上的出租屋，更在網站上翻查到該出租屋的住客評價等資料，而在日前播出的《妻》中，咸素媛的奶奶與在中國的妹妹通話，她向對方透露兒子與咸素媛鬧不和，但觀眾卻發現對方的聲音與咸素媛十分相似，懷疑中國的妹妹其實是咸素媛假扮，質疑節目造假。

今日就傳出咸素媛因為長期受到網上惡評困擾，已經決定退出《妻》，節目組其後證實消息，而咸素媛今日在社交網留言說：「謝謝觀眾們在這段時間的愛戴，我會在好好學習彌補不足之後再次歸來。」但她未有就造假傳聞作出回應。