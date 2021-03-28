老竇撈偏起家！吳耀漢唔知自己家境富裕冇興趣做牙醫

藝人吳耀漢大女與二女因疑涉及毒品案件先後被海關拘捕，事發前在2月剛接受心臟手術的吳耀漢曾接受車淑梅節目訪問，他大方表示父親當年撈偏門起家，有不良嗜好，但那個年代是普遍事，眾所周知。

吳耀漢爸爸當年在社會上是名人，亦有不少圈中朋友，他說：「張英、梁醒波、新馬仔之類嚟，李小龍都行埋一邊。」問到當年跟李小龍是否認識？他說因為大家都有不良嗜好：「嗰時小龍老竇同我老竇熟啲，佢哋都有呢個『興趣』，嗰時好普遍，好多做戲都有呢舖癮。」更指當年寄宿所住的房間便是爸爸的煙房之一。

談及爸爸，吳耀漢至今也不明白為何爸爸有不良嗜好仍可以兼顧生意：「初初入行時，陳惠敏就話跟我老竇搵食，同董驃拍戲時，佢又話幫我老竇啲賽馬晨操，之後聽講番話我老竇拎住個藤篋入去馬場做外圍。」

又笑指自己好蠢，童年時沒有察覺家境富庶，直至15歲時到英國寄宿學校讀書，突然想到4兄弟同讀英國最貴寄宿學校，才聯想到自己生於大富之家，話爸爸指香港最缺乏醫生，跟他們4兄弟表示最好到英國讀醫，結果有2位哥哥完成醫科，而他讀了1年牙醫後便覺得就算畢業，也不享受成為牙醫：「嗰時我好鍾意睇戲，見到演出就覺得係好玩世界，愈去分析就愈吸引。」

吳耀漢談及接受心臟手術時表示：「之前未做手術前，行都冇氣力，抖氣又差咗，因為心臟血管栓塞咗，有個朋友介紹咗個醫生畀我，話收費比私家醫院平多多，但比政府醫院貴少少，話我心臟問題唔可以等，見完醫生3日後就做手術，早上入去，中午做，留1晚觀察就走得，覆診時醫生話有3條血管供血畀心，我1條塞咗，依家嗰2條血管嘅問題都解決晒，話我有排都冇事。」車淑梅接受訪問時指當日吳耀漢精神好，行動自如，而陪他到電台的有2位朋友，而非女兒。