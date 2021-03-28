余曉彤做矯視手術嗌驚：好似要改造我咁！

女星余曉彤（Hidy）早前為無綫節目《野外步出》任嘉賓，與主持方紹聰（奶仔）齊齊到橋咀島潛水，期間還齊齊幫手清理海洋垃圾，她說：「我哋一齊潛水睇珊瑚，都見到很多垃圾，之後我們坐艇執咗1個鐘垃圾，覺得比普通拍攝介紹潛水節目更有意義，多出一分力，海洋就會變得更健康漂亮。」

而完成拍攝節目，Hidy便接受矯視手術，休息1個月期間不可以下水，對此她表示:「由細對眼都唔好，俗稱有超級懶惰眼，8歲時左眼已驗出400幾度散光同200幾度近視，右眼就100幾度近視。醫生要我遮住右眼強逼只用左眼嚟矯視，但當時年紀太細唔聽話，搞到長大後連右眼視力都變到好差。

她續指：「如果唔戴眼鏡，我係接近完全看唔到，好似盲咗一樣，所以一定要戴隱形眼鏡落水，有時擔心會甩同細菌入眼。」剛巧早前有朋友建議她做矯視，於是便答應：「做手術時我好驚，有人按住我個頭去一部生化機一樣嘅機器，移到眼前時感覺好恐佈，好似要改造我咁，仲聽到部機突然有聲音：『Distance safe clear』令我更加心驚。但我望住一個點，之後2分鐘已經完成，全程都唔過5分鐘時間，之後返去瞓完覺，睇嘢開始清楚，好開心。」