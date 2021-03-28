IB攻略：IBDP考試壓力大　3大方法克服難關

IB課程艱辛，尤其到了IBDP的考試期，更感壓力重重，學生如何能克服考試壓力、克服難關勝出IB呢？

1.認識壓力來源

問問自己，IB考試來臨時候，你怕甚麼？靜靜地坐幾分鐘，觀察一下你的想法，感受和身體感覺。寫下所發生的事情，並盡可能具體。可能學業繁重、朋輩壓力、未來升大學的去向、父母期望和自我要求等等。因為這樣，你會明白驅動自己的因素，找到自己努力的原因。

2.創建目標

當你知道甚麼原因驅使自己行動的時候，壓力不一定是壞事，適當的壓力可以驅使你超越自己。問問自己：你IB過後想要和應得的生活是甚麼樣的？IB只是你生命的過客，還是你正在積極地朝着它努力？沒有目標就沒有方向。

訂立目標的其中一個方法就是目標比較法。如果你沒有達到這個目標，你的生活將會是甚麼樣？然後再將達到的結果進行比較。例如一直以來你都希望成為醫生，如果IB考不到43分或以上？做不了醫生你也會感到滿足嗎？一旦你覺得自己的目標至關重要，你才會全力以赴。

3.坦然接受失敗

追求目標的時候，總會碰碰撞撞，難免會有失敗的時候。失敗不是甚麼可恥的事情，每個人都會經歷。筆者雖然為補習社創辦人，但是中學會考的成績一塌糊塗，還差點不能升讀預科。面對失敗的態度，筆者認為Thomas Edison 的名言最為貼切 “I didn't fail I just found 10,000 ways that didn't work”。失敗了樂觀面對，找方法改進最為重要，千萬不要自怨自艾。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣