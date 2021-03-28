2018年由加拿大華裔企業家Doris Ngie創立的眼鏡品牌AMAVII，其名字源自拉丁文語句「Veni,Vidi,Amavi」（意思為I came,I saw,I loved），透過採用當代設計理念去打造出獨特的鏡款設計，其出品深受Gigi Hadid、Jennifer Lopez及Hailey Bieber等荷里活名人紅星追捧。今個春季系列，AMAVII運用超輕量的日本優質太空鈦金屬物料設計出適合男士及女士佩戴的太陽眼鏡及光學眼鏡系列，當中更貼心推出Petite、Standard及Oversized 3款尺碼對應不同大小面形。

AMAVII今季鏡款除了具備輕巧耐用的特性外，設計亦遵循品牌關注的環境保育發展，當中所用的鈦金屬為100%可回收的環保金屬，不會變質及生锈，鈦金屬表面的鍍金採用真空離子電鍍技術製作，效果持久同時過程中不會產生化學廢料。另鏡框板材及金屬鉸鏈分別為可生物分解的意大利環保醋酸纖維及強韌耐用的德國出品，所有鏡款亦會附上純素皮革打造的鏡盒及可回收包裝物料，堅守可持續發展的環保理念。此外，品牌更一直與種樹組織Trees for the Future合作，承諾每售出一副眼鏡便會種植1棵樹，以應對全球氣候變化。