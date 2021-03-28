亞洲風味法菜　添健康食材入饌

傳統的法國菜精緻細膩，坊間不少大廚們加點創意，將之變成風味獨特的新派法國菜。灣仔法國餐廳Maison Es的主廚Chef Eric，就在法國菜的基礎上，滲入亞洲和健康元素。如鹿兒島和牛牛仔骨他他配鵪鶉蛋魚子醬，就加點泰式紅咖喱配亞麻籽脆米來吃，整體口感豐富。慢煮三文魚配煙熏鰻魚慕絲、青瓜和和燕麥奶葱油汁，軟滑又清新。健康的紅菜頭化身不同的美食，再加炸芝士和火龍果等一起吃，搶眼又美味。主菜方面，日本左口魚配蜜糖豆炒蠑螺，醬汁卻是越式番茄蟹肉湯。另一款西班牙豬肉二重奏，當中的豬臉頰加肉骨醬來慢煮，配豆卜和竹筍來吃，滿滿東南亞風味。

金鐘港島香格里拉大酒店米芝蓮一星珀翠餐廳推出全新晚市套餐，龍脷魚表面配薄脆，淋上碧綠的番荽醬，整道菜賞心悅目。多寶魚釀入血腸煮好切件，配搶眼的藏紅花醬汁，惹味鮮香。椰菜包法國鴿肉燴煮，兩者的氣息互相滲透，鮮甜清新。海螯蝦配大葱、柑橘汁及龍蝦泡沫，海螯蝦配清新微酸的柑橘醬汁，鮮爽開胃。滋潤的梨子，分別用來配鴨肝和製作甜品，前者質感豐盛，後者加吉士和朱古力片來配，清甜美味。

於中環重開的新式巴黎餐廳Belon，主廚Matthew Kirkley在傳統法菜的基礎上改良，讓食客更有新鮮感之餘，又能向傳統菜致敬。傳統的比目魚配法式牛油汁，魚肉表面砌上蔬菜鱗片，配上改良醬汁，令人一吃難忘。1970年代出現的饕客沙律，變成肉凍造型，感覺即時升級。法國人傳統愛用麵包捲肉類來吃，奶油麵包麵糰包住自家製司華力腸烘烤，配松露肉汁，味道香濃。做法複雜的酥皮乳鴿，改配乳鴿肉汁，啖啖肉香。