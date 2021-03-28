唔爭做一姐搵錢要緊　吳若希續約無綫三棲發展

歌手吳若希（Jinny）樂於繼續當無綫「親生女」，雖然尚未動筆簽約，但已獲重用被委派主持公司的重頭綜藝節目，難怪她默認將會續約，為搵奶粉錢全面出擊。

Jinny與無綫經理人及星夢唱片的合約快將屆滿，早前無綫已派高層樂易玲、何麗全約見她傾談合約，一直是公司「親生女」的她，經常被傳與菊梓喬（Hana）惡鬥，過去幾年因為忙於照顧一對仔女，她被迫放慢演藝工作，約滿之際碰巧公司人事變動，月初產後復工的她即擺出一副戰鬥格，據知她已落實續約，有意重奪「星夢一姐」之位。

Jinny獲前星夢CEO何哲圖賞識及栽培，但她同樣視無綫為娘家，她曾經說過：「我喺公司大，由乜都唔係到湊大我。」除了唱劇集歌出唱片，公司還安排她拍劇、做主持及綜藝節目，早前公司派員跟她傾談合約也誠意十足，雖則還未動筆，但依然獲委派重任，擔任直播節目《開心大綜藝》的主持工作，跟森美、方力申、馮盈盈、伍詠薇等合作，可見得到公司力捧。

「希望人工高啲！」

對於有消息指她將會續約，她回覆：「多謝關心呀！日前出席公司綜藝個記者會，見到公司未來發展，有好大革新，都畀咗好多機會我，睇到公司好有誠意，我自己都好滿意嘅，都係嗰句啦，返工一係為錢一係為開心㗎啫！依家我個小朋友又咁細，奶粉錢真係好緊要嘅，依家係爭簽名㗎咋，當然我都希望人工高啲，係樂觀嘅。」問到她與Hana是否要爭做「一姐」？她淡淡然說：「唔得閒爭，我忙到黐咗線。」