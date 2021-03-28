【智叔，永別！】廖啟智不敵胃癌病逝

曾兩奪金像獎男配角的廖啟智（智叔）去年12月發現患胃癌，惟不敵癌魔，今日於晚上八時三十二分在沙田威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中，終年66歲。本月22日在病榻的智叔，親自以短訊回覆承認患病一事：「年紀大機器壞，要修理一下。知道大家關心，但太多的問候，雖然是好意，也會是一種負擔，希望你們能體諒。」他說正在專心調理身體，言談間表現積極充滿正能量，言猶在耳，想不到已天人永隔。

昨晚突然傳出智叔病危消息，其妻子陳敏兒於病床前衣不解帶盡心照料，記者今日約下午二時左右，見她正步出醫院，一臉憔悴的的顯得憂心忡忡，期間未有談及智叔的情況並回避鏡頭。而她上周在醫院探望丈夫時，稱對方的情況OK，只是有點攰，並指醫生大讚丈夫是「A+病人」，全力配合去打仗，但就未肯透露他患第幾期胃癌。智叔去年12月因胃脹不適而作檢查，證實患上胃癌，他即時停工休息並入院接受治療。為免打擾親朋，一直將病情低調處理，抗病期間情況一度急轉直下，幸憑堅強意志，以及家人陪伴與支持而捱過難關，及後情況稍趨穩定，而眾好友包括鮑起靜等也有拍片為他打氣，望他早日康復，但無奈事與願違。

廖啟智所屬的公司向傳媒發出公告：「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。

家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。

再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。」