經常喺愛情動作片上陣嘅日本AV女優，佢哋嘅職業生涯同運動員好相似，巔峰期有限，又要面對同行嘅激烈競爭，演出稍為差啲都會被淘汰，所以想襟玩一啲，除咗要Keep住身體狀態外，仲要有番一兩樣絕伎。好似今日介紹嘅楓花戀，唔止靠樣靚身材正嚟食胡，仲好叻「脷」誘男優同觀眾呢！

外形Ichiban

日本AV集團北都旗下有多間知名片廠，包括S1、Moodyz同埋Ideapocket，後者帶嚟嘅高質專屬女優更加係深得小弟歡心，好似櫻空桃、相澤南、桃乃木香奈、希島愛里、天海翼……聽到呢批女優嘅大名係咪心郁郁呢！今年21歲嘅楓花戀亦係I廠嘅出品，面尖尖、眼大大、鼻高高，仲有白滑嘅肌膚、迷人嘅氣質，真係好有明星相，只要佢笑一笑，足以令99%嘅男士產生觸電感覺！身材方面，阿妹屬於高挑纖巧型，上圍唔算太突出，但勝在比例適中，有前有後，加上一雙光滑又修長嘅美腿襯托，佢嘅外形絕對係Ichiban！

女版吉村卓？

早喺2018年，楓花戀已開始拍寫真，同年12月才被Ideapocket發掘，所以稱得上係藝能人女優。由於阿妹嘅質素極高，獲安排以I廠成立20周年紀念新人女優身份登場，加上佢嘅表現實在好出色，扮柔弱時顯得楚楚可憐，演癡女角色又夠晒主動，而且肉搏時嘅反應激烈、動作又唔會太過火，可觀性甚高。

順帶一提，阿妹被稱為「女版吉村卓」，呢位卓哥係好多AV迷祟拜嘅殿堂級AV男優，以舌功出色而成名，而阿妹嘅舌頭好靈活，無論係錫錫定係啜啜，都表現得一臉陶醉，咁識「脷」誘對手，難怪咁多粉絲啦！

楓花戀

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：33-24-34