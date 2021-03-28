【眾星悼念廖啟智】鮑起靜感不捨　羅敏莊淚灑當場

藝人鮑起靜與丈夫方平對摯友廖啟智病逝，極之難過、心情沉重，她哽咽說：「我收到呢個消息，真係冇法相信，萬分唔捨得，我哋相識太耐，希望佢屋企人節哀順變，我哋真係好唔捨得，好唔捨得，人生就係咁，希望唔好痛苦，一路好走，我哋要珍惜身邊所有嘅人。」

她指對方曾接受手術，以為可以避過厄運：「真係唔想去相信呢個事實，以為佢做咗手術會幾好，出嚟又可以見面，一齊去跑吓步，可惜依家再冇呢個機會。」

鮑姐指跟對方認識了超過半世紀，大家一向很「啱Key」：「佢十幾歲入清水灣片場開工，我哋一齊工作，之後佢成為演員，一路成績都咁好，我哋亦一齊做過話劇，亦好啱Key，我哋跑步永遠都係得番我哋喺度傾偈，我哋對各種問題嘅睇法都一致，真係無諗到啲癌魔咁犀利，咁短時間可以攞走佢嘅生命，不過佢嘅一生都好豐盛，有好好嘅成績，不枉此生，希望佢家人節哀順變。」

羅敏莊於晚上完成音樂會演出後接到廖啟智病逝消息，忍不住淚灑當場，她說：「好傷心好突然，好shock，近排太多呢啲事發生，一個又一個，我知呢啲年紀係要慢慢接受，但我接受唔到。」她表示老公陳國邦跟智叔一齊在浸大教書，但老公一直好口密，從未向她透露智叔病情，直至傳媒公開才跟她說：「依家講得你聽。」她最初接拍的幾部電視劇都是跟智叔合作，她說：「佢係一個非常之好嘅前輩，佢會教你好多嘢，佢可能好錫你，但未必好顯眼咁對你好，但我知佢好錫啲後輩，如果你有咩嘢，佢好樂意同你傾。」她還記得結婚擺酒時有邀請智叔去飲，她知智叔不是太鍾意嘈吵熱鬧地方，但當晚對方都坐到最後一個才走，她說：「我覺得呢個前輩好好。」

曾與廖啟智合作過的藝人紛紛於社交網留言悼念，其中合作過電影《男人唔可以窮》的黃宗澤表示：「敬愛的智叔，跟你合作過是我的榮幸，再見智叔！」

而電影《無間道II》拍檔余文樂則指：「很榮幸曾經有跟智叔合作的機會，智叔是一位很謙虛，很友善，很願意教後輩的長輩，電影圈少了一位很值得尊重的好演員，心很痛...」

梁思浩亦晒出2人合照，並留言：「我尊敬嘅長輩從《城市追擊》嘅合作到最後電視劇《大凶捕》，從您身上學了很多！一位愛錫後輩、家人、同事的智叔，請敏兒姐姐保重。」

而曾跟廖啟智學戲的藝人楊偲泳坦言難以接受，指數月前才與對方聚會：「您是我人生中第一位演戲導師，早幾個月前我們還在婚宴派對上聊聊天說說笑，實在太難接受，願安息。」

而與智叔同屬「周潤發行山團」的江美儀，亦上載2人與米雪行山時的舊合照，並留言：「智叔，有緣認識到你是我的榮幸，遺憾是一直沒有機會同你合作，我會永遠記住你跑得好快但成日都返轉頭等埋我哋！」

吳麗珠接受訪問時表示：「初初聽到消息真係唔能夠接受，當然好唔開心，知佢患癌都好短時間，因為疫情唔可以去醫院同埋佢哋好低調，我連一句慰問都未講，我完全冇同佢say hello，敏兒喺電視度話唔好再問候住，畀佢多啲休息。」並透露3、4個月前曾一起食齋。

她又說與智叔結緣同是訓練班出身，之後加入《歡樂今宵》後合作得最多：「佢教我好多嘢，好錫我，一個大哥哥咁，一個好正派、好專業嘅演員，又記得喺《歡樂今宵》做趣劇，佢做牛雜仔，我做佢女朋友。」

歌手賈思樂跟廖啟智與陳敏兒認識多年，得悉老友離世消息大表難過：「我都係今個星期透過媒體先知道呢件事，但咁快就走咗，聽到呢個消息好難過，呢個時間先畀敏兒靜吓先，佢應該有好多嘢要處理，佢亦係一個知道自己要做啲乜嘢嘅人，依家要先畀空間佢。」

賈思樂指他與幾位陳敏兒的朋友已第一時間聯絡，只要敏兒一出聲，他們必定會第一時間站在她的身邊：「喪禮個度要我哋幫手嘅話，我知敏兒一定會搵我哋，因我哋真係好好朋友，我哋希望可以出一分綿力。」

任達華與廖啟智相識很多年，對於老朋友離世萬般不捨：「我同佢由電視開始合作，之後，又喺出面一齊拍咗好多電影，真係萬般不捨，亦係電視界同電影圈嘅損失，佢會賦予作品生命，希望佢家人節哀！」