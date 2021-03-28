十八禁運動堂　點止運動咁簡單

做運動有益身心，呢個道理係人都知，但未必人人願意郁，但有種「運動」係唔鍾意運動嘅人都會躍躍欲試，咪就係床上運動囉！話時話，喺情色字海入面，本應解作運動嘅「Sport」，一旦同其他字黐埋，就會變成另一回事，甚至令人產生各種遐思。

Sport Sex 純粹性愛

有人話曳曳係運動嘅一種，認唔認同就見仁見智，只係中文解做運動性愛嘅英文情色俚語「Sport Sex」，同中文字面上嘅意思一啲關係都冇。「Sport Sex」嘅真正意思係指純為活動身體、發洩性慾嘅性愛，當中唔存在感情成分，簡單啲講，即係純粹為放鬆身心而曳曳，所以有人將佢暗喻為同炮友之間嘅關係。

Indoor Sports 室內亂動

有啲運動真係要喺室內做至得，好似保齡球、羽毛球、桌球等，但如果將呢啲室內運動直譯成「Indoor Sports」，恐怕會引起誤會。事關喺英文情色俚語中，「Indoor Sports」有3個意思，分別係曳曳活動、愉虐系調教活動，同埋換伴活動，原因好可能同3種玩法都係室內進行有關。講起同運動相關嘅情色俚語仲包括「Water Sports」，咪以為解釋係水上運動，其實係指用小便凌辱對方嘅玩法，真係超重口味呀！

《Sporty Girls》 活力四射

床上表現主動嘅四仔脫星，畀到人一種活力十足嘅感覺，化身運動女郎豈不是更迷人？只要睇過Elegant Angel喺2008年9月推出嘅經典作《Sporty Girls》，你絕對會舉腳贊成。能夠稱得上經典，有兩大理由，其一係片中嘅運動女郎夠晒性感迷人，床上表現超有活力，其次係演出陣容星光熠熠，包括Jenna Haze、Phoenix Marie同Jessica Lynn，全部都係當年超人氣天后級脫星，難怪曾獲提名角逐AVN頒獎禮嘅最佳作品殊榮。

運動女神Mihiro

大家仲記唔記得呢套喺2008年7月由Maxing推出嘅《汗水！潮吹！！SPORTS☆COSPLAY Vol. 3》？女主角係當年紅極一時嘅AV女優Mihiro，化身成運動女神嘅佢，散發住迷人嘅陽光氣息，好多AV迷都被佢迷倒，令作品獲得相當高嘅銷量。其實只要你係資深AV迷，一定會記得呢位喺1982年出生嘅索女，佢曾經做過寫真女優，2005年1月以AliceJapan及Max-A兩大片廠專屬女優身份出道，同年創下兩間片廠嘅銷量紀錄，仲喺多個AV頒獎禮揚威，認真巴閉！