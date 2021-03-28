Ian向女友派定心丸　盧慧敏未驚過自爆多仔追

歌手陳卓賢（Ian）與混血兒索模盧慧敏（Amy）及黃定謙早前因合作ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》而成為好朋友，Ian跟Amy更擦出愛火花，3人日前就接受東網專訪。

Ian認為拍拖是正常事，並不擔心被知道，但就介意被套上「戀愛大過天」的罪名：「我哋工作係好認真同專業，唔希望畀大家覺得拍拖會影響工作，將來無論唱歌或演戲都會做得更好。（粉絲對於你封盤點睇？擔唔擔心有影響？）唔擔心，相信大家都好理性，佢哋都好支持，見到我哋開心，佢哋都開心，呢方面好感動，多謝大家愛錫。」

對於先後跟多位女藝人包括陳曉華、蘇皓兒等扯上關係，被封「女神收割機」，他笑言：「咁依家真係收割咗個女神，係實至名歸。（同之前傳緋聞嘅女星係咩關係？有冇追求過佢哋？）可能咁寫大家覺得juice啲，加上我本身認識嘅女性唔多，所以同我合作過或者社交網站有follow嘅女仔都咁寫。（同佢哋仲有冇聯絡？）冇，本身都冇保持聯絡。最初見到啲報道係有啲𢱑頭，但同公司商量過都係唔回應。」

問到Amy是否對男友百分百信任時，她稱相信對方為人：「我哋相處咗半年，工作時日對夜對，見到嘅大家係好真實，好清楚佢為人同心地。（佢畀到安全感你？）嗯！」至於將來拍劇是否要向對方備案？Ian稱大家互相尊重：「我會話畀對方知，但唔會干涉對方工作，唔會因為佢做咩角色及做咩戲而有情緒。（介唔介意再合作？）我哋唔會想一齊做拍檔去工作，但都唔會抗拒，平常心。」他們笑謂若合作可演父女或姊弟。

Ian在劇中向Amy獻出螢幕初吻，問到感受時，Ian謂拍攝前不太情願：「拍之前未係好緊張，甚至唔想，怕做起嚟好尷尬，但後來大家熟咗就少咗尷尬，事前大家會講點準備。（拍攝時撻着定之後？）冇刻意定個timeline。（會唔會混淆咗角色？）依家拍完一段日子，要抽離都抽離咗，唔係因為角色或太投入而拍拖，係因為大家私下好夾。（欣賞佢乜咩？）對人好好、好善良、為人着想，係個好好聆聽者，經常企喺對方角色諗。」Amy指初時以為男友是偶像會有距離感，但相處上完全沒有這個感覺。在劇中，3人是三角關係，現實中Amy稱從未試過：「因為我好怕麻煩，唔好搞咁多嘢，我比較老派，感情上基本地係要一對一。（有冇試過同時畀兩個追？）多數多過兩個，哈哈！試過多過一個，但我好清楚自己感情要乜，唔想傷害到人。」

另外，黃定謙笑言見證兩人拍拖，非常戥他們開心，並大讚他們工作時很專業：「拍攝時唔覺有乜蛛絲馬迹，因為我都好專心工作。」他又稱讚兩人一個靚仔一個靚女：「Ian識落係好細心、好識照顧人嘅暖男，Amy就係被model擔誤嘅喜劇演員，好搞笑！」

盧慧敏：Celine（服裝）、Him Ng@The Attic（髮型）、Jenny Shih（化妝）

黃定謙：DEMO（服裝）