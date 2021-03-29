同林德信做「收數佬」！蔡思貝獲邀拍紀錄片：冇諗過

藝人蔡思貝、李佳芯及林德信（Alex）等，晚上出席由舞台劇導演及戲劇導師甄詠蓓與蔡美詩合作打造的記錄片《Bad Acting》首映禮，場面熱鬧。原來紀錄片內眾人亦有參與「演出」，例如思貝與Alex誇張演繹「收數佬」角色，而佳芯則唱獨腳戲，沒有拍檔下扮演欠街數少婦，要回家問老公攞錢還債，向難度排戰。

思貝受訪時表示年前跟甄詠蓓學習演戲而認識Alex，遇上有紀錄片計劃便邀請他們參與：「初次純粹以上堂心態去演繹，冇諗過會登上大銀幕。」她表示在片中自己「放肆演出」：「突登呈現演戲嘅錯處出嚟，好搞笑又多蝦碌嘢。（仲想繼續進修？）想㗎，之前因為不斷拍劇所以停咗。我好欣賞蝦頭（楊詩敏），佢永遠都上堂增值，係好厲害嘅演員，佢話演員就係要溫故知新，呢方面我覺得要向佢學習。」她坦言當初跟甄詠蓓學戲，挫敗感十足，如今「拆散、重整再進化」：「有好大幫助，同當初（演戲）好唔同。」

Alex笑言要扮「好惡嘅收數佬」，笑言對自己表現倘算滿意。記者取笑他向來斯文，是否不夠「氣勢」，他靦腆答：「有時愈斯文先會愈恐怖！（導演滿意？）佢有自己想法。（想同思貝正經合作一次？）同佢合作拍戲應該會好開心。我好欣賞佢，最初上堂合作排戲後，已覺得大家好熟，合作會好舒服。」