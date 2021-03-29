東方日報C1：廖啟智胃癌逝世　陳敏兒哀痛：天家再聚

曾兩奪金像獎男配角的廖啟智（智叔）去年12月發現患胃癌，昨日不敵癌魔離世，終年67歲！智叔前晚病危，太太陳敏兒衣不解帶徹夜陪伴，送別丈夫最後一程！

本月22日本報率先披露廖啟智患癌入院的消息，當時仍在病榻的他親自以短訊回覆承認患病一事，翌日，太太陳敏兒還大讚他是「A+病人」，但估不到，他的病情在短短數日急轉直下，前晚情況極為危殆，陳敏兒亦整晚在病榻旁陪伴，至昨午才步出病房，一臉憔悴，未有回應記者提問，之後再匆匆返回病房。直至昨晚8時許，智叔不敵癌魔離世，而她亦透過廖啟智經理人公司發布丈夫死訊：「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔）於2021年3月28日晚上8:30，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。」

陳敏兒與家人都很感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心，雖然很不捨，但仍懷着盼望，希望將來於天家再聚，明白各界對智叔的關心，不過亦希望給予空間，待處理完智叔的身後事，喪禮之安排會稍後通知大家。

夫妻鶼鰈情深

智叔從影超過40年，1979年入讀無綫第8期藝員訓練班，畢業後他第1個獲委派的角色是和周潤發合演劇集《上海灘》，飾演「丁力」的助手「陳祥貴」，之後雖未能升格男一位置，但憑着過人實力，多年來在圈中闖出名堂，更兩奪金像獎最佳男配角，成為圈中知名的金牌綠葉。

於入讀訓練班時，他邂逅同學陳敏兒，之後雙方的事業發展雖有距離，但未造成感情障礙，1987年結婚，結束8年的愛情長跑，兩人育有3名兒子，惟天意弄人，2003年發現當時只有3歲的幼子文諾患有血癌，抗癌3年，文諾於2006年病逝，當時對智叔兩夫婦打擊甚大，幸最終都能透過信仰走出陰霾。

2007年是兩人結婚20周年，他們為愛情再訂誓盟，穿上婚紗禮服於教堂行禮，寓意風雨過後，執子之手重新上路。近年縱使要面對外間批評其長子網晒易服照，然而夫妻間依然盡心守護家庭，管教兒子不打不縱不鬧，他曾說：「子女係龍係蟲都唔重要，最重要同父母有好嘅關係，無論言語或行為都破壞關係，所以，對子女唔可以出口傷人。」

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