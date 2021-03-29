越南Angelababy殺出重圍　睇波秒變全場焦點辣㷫90萬人

全球索女DJ愈嚟愈多，佢哋打碟時着嘅衫亦愈嚟愈少布，不過點估到越南呢位索爆女DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến），佢紅爆網絡唔係佢嘅打碟技巧，而係因為佢入球場睇波時，唔覺意攝入鏡頭，全場球迷即時驚艷到尖叫，又真係估你唔到啵！

24歲嘅Jenny上年入場為東南亞足球協會盃（U22）場外影相，冠軍賽自然多人入場，場波踢到火熱之際，忽然觀眾席出現一位甜美彎彎眼嘅索女，搞到啲球迷一時之間都唔知睇波定係睇靚女好，而呢位全場焦點就係DJ Jenny，仲順勢做埋夢中女神，望多幾眼仲有幾分似女神Angelababy添！

不過唔好以為佢得個樣，其實佢打碟技巧同佢身材一樣咁有料，佢16歲開始入行，舊年佢Remix韓國女子天團BLACK PINK嘅熱作《Kill This Love》，更突破萬人觀看，又性感又甜美，2015年仲拎埋Miss DJ比賽第三名，真係冇得輸呀。

而才華洋溢嘅Jenny，私底下仲鬼咁心地善良，有指佢喺疫情爆發時，就捐贈出1千份口罩同10公升消毒水給去當地國防教育中心，人美心善即時感動粉絲，依家佢嘅社文網已經有近90萬Followers喇。

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