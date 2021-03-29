林二汶出蠱惑同彭羚薛家燕「合唱」：圓咗我心願

歌手林二汶一連兩場的處女紅館騷《The Beginning of Faith Live》去到尾場，其父母連續2日捧愛女場，另獲好友Gin Lee（李幸倪）、許廷鏗、岑寧兒、ANSONBEAN、釗峰、陳健安等現身支持。去到嘉賓環節，除了有固定嘉賓《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠之外，二汶更使出撒手鐧，力邀多位女歌手做嘉賓「合唱」，一口氣聲演彭羚、薛家燕、衛蘭、葉蒨文等人唱出《愛你枕邊暖》，賣力演出成功贏取全場Fans的掌聲，唱畢她搞笑說：「佢哋唔得閒都嚟咗，圓咗我開紅館其中一個心願！」

換上另一套衫出場Encore的二汶，特別介紹西裝褸的2個改裝部分，包括是衣領及接於褸尾的1件紅色小裙，原來均出自離世婆婆之巧手，她先指住衣領位置說：「呢個本身係條頸巾，係婆婆織畀媽咪，擺咗十幾年，而呢條紅色裙仔都係婆婆織，表姐、我同表妹細個都着過。」

之後她點名多謝哥哥林一峰：「佢成日都畀最好嘅作品我，就好似《無忘花》每次唱大家都好鍾意，希望大家嘅生命唔好有太多《無忘花》咁慘，聽歌好啦！」另外，她又多謝一直陪伴在側、出生入死的好戰友，包括經理人、唱片監製蔡德才及演唱會創作總監于逸堯等。二汶唱完最後一首歌《最後的信仰》便離台，之後由全場Fans清唱《The Best Is Yet To Come》為個唱畫上完美句號。