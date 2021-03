林二汶出蠱惑同彭羚薛家燕「合唱」：圓咗我心願

歌手林二汶一連兩場的處女紅館騷《The Beginning of Faith Live》去到尾場,其父母連續2日捧愛女場,另獲好友Gin Lee(李幸倪)、許廷鏗、岑寧兒、ANSONBEAN、釗峰、陳健安等現身支持。去到嘉賓環節,除了有固定嘉賓《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠之外,二汶更使出撒手鐧,力邀多位女歌手做嘉賓「合唱」,一口氣聲演彭羚、薛家燕、衛蘭、葉蒨文等人唱出《愛你枕邊暖》,賣力演出成功贏取全場Fans的掌聲,唱畢她搞笑說:「佢哋唔得閒都嚟咗,圓咗我開紅館其中一個心願!」

換上另一套衫出場Encore的二汶,特別介紹西裝褸的2個改裝部分,包括是衣領及接於褸尾的1件紅色小裙,原來均出自離世婆婆之巧手,她先指住衣領位置說:「呢個本身係條頸巾,係婆婆織畀媽咪,擺咗十幾年,而呢條紅色裙仔都係婆婆織,表姐、我同表妹細個都着過。」

之後她點名多謝哥哥林一峰:「佢成日都畀最好嘅作品我,就好似《無忘花》每次唱大家都好鍾意,希望大家嘅生命唔好有太多《無忘花》咁慘,聽歌好啦!」另外,她又多謝一直陪伴在側、出生入死的好戰友,包括經理人、唱片監製蔡德才及演唱會創作總監于逸堯等。二汶唱完最後一首歌《最後的信仰》便離台,之後由全場Fans清唱《The Best Is Yet To Come》為個唱畫上完美句號。