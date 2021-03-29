Celia K.影溫馨全家福　產後血壓突飆升留院檢查

模特兒郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）早前宣布誕下第3位千金，近日她特意為囡囡安排拍攝初生嬰兒寫真照，又一家五口齊集合影全家福，場面溫馨。不過她接受東網訪問時，就大爆由於大女、二女太愛錫細女，令拍攝期間發生小插曲：「佢哋太鍾意妹妹，長期黐住細女要同佢玩，攝影團隊驚會影響影單人相，所以我哋影嘅時候好秘密，要匿入主人房逼埋喺小角落度影。」她續指雖然細女當日睡眠不足狀態欠佳，但慶幸照片效果非常滿意。

至於問到今胎的難忘事，她笑言本以為有前兩次經驗，加上有多位工人姐姐及奶奶幫忙，故未有請陪月，豈料因同時照顧3個女兒分身不暇，結果未能好好坐月靜心休養：「我兩個女太大個，我夜晚要起身餵BB飲奶，一朝早大女二女又會好早就敲門，搞到我冇得休息，好似冇坐過月咁。」她又自爆產後出院第7日，因血壓過高而需立即入院觀察，幸好最後並無大礙，她說：「嗰陣個頭劇痛，血壓飆升到上壓160、下壓103，醫生驚我會有妊娠毒血症，擔心我會中風，所以我當晚即刻留院做檢查，好彩Check咗冇事，第2日就可以出院。」