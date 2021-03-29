林二汶開騷撞正盧凱彤生忌：用歌去表達係最好

歌手林二汶的2場處女紅館騷《The Beginning of Faith Live》完滿結束，騷後她孖「折骨Ben」趙祥誠受訪，問到完騷感受？二汶抵死大呻好攰：「今日一嚟到就已經好攰，真係唔明其他啲歌手點連開十幾場，衷心佩服佢哋！」又謂今次特意刪走換衫環節，但唱落才發現會減少休息時間：「冇得落台飲啖水！（開Part 2加番換衫？）都好！我個心願係開Outdoor，希望有生之年可以連開10場，到時再換10套衫！」

她大讚Ben好叻仔、跳舞又好，完全不怯場，誰知Ben自爆因為是首次站上紅館舞台，出場時緊張到手震之餘，就連咪都揸不好。至於問到二汶為何不邀請哥哥林一峰做嘉賓？她即大鬧對方做「衰野」，並笑說：「係因為隔離問題，佢呢排做遊樂詩人，有Text佢嘅，下次再搵佢啦！」說到父母連續2日都撐場，她冧爆話：「媽咪Send咗10個錫錫嘅Emoji畀我，佢同爸爸都好開心，好支持我。」

講到她一連兩晚的說話環節都避談故友盧凱彤（Ellen），是否深怕一提就會淚奔？她表示：「頭場係親自邀請佢父母嚟睇，嗰日係佢嘅生忌，覺得用歌去講係最好，演唱會入面都唱咗好多首佢嘅作品，冇乜嘢好得過將佢嘅歌擺上舞台。」並說每當獨自一人企上舞台都會好想念Ellen，惟一聽到音樂前奏響起就恍如對方就在身邊，再自爆雖然首場有幾度感觸到哽咽，但都不及綵排時的爆喊：「人愈大愈難忍喊，喊嘅次數多好多，好多人都經歷過生離死別，希望大家睇完個騷可以帶走希望。」

另外，談及開騷期間傳來廖啟智的病逝壞消息，二汶聞言非常詫異瞪大雙眼，後無奈說：「咁啱又係講到生離死別，所以我話無論我哋準備得幾好，都係準備唔到，喺呢個時候應該畀啲時間佢身邊嘅人靜靜，衷心祝佢哋有足夠嘅時間，雖然永遠都會掛住，呢個我都明，懂得唔講啲咩比懂得講好，珍惜每一刻就係最好嘅準備。」