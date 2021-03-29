伍仲衡又拖又攬周慧敏　仲要壓「波」邊！

音樂人伍仲衡於麥花臣場館舉行一連兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，昨晚尾場繼續有不少圈中好友包括周慧敏、王馨平、黎瑞恩及羅敏莊等撐場擔任嘉賓。他繼續發揮幽默本色，當提到頭場演出超時被罰5位數，他於台上打趣：「大家畀番少少（錢）我，好難圍到皮呀！」

他又口花花「撩女仔」，何嘉莉出場時，背景投射當年2人青澀合照，伍仲衡即謂：「嘩，馮德倫呀！」引得滿堂大笑。當女神周慧敏登場，他更笑說：「如果我早啲識你，你老公都有危機！」又自爆當年有買對方寫真集，而周慧敏擁抱伍仲衡時亦笑說：「唔好壓扁條（裙）波⋯浪邊呀！」王馨平指他搶先搞音樂會，伍仲衡再說：「我冇搞過你喎。」另外，布志綸唱《一生不再說別離》時憶起Gary Tong即淚灑當場，場面感人。

昨晚兩次Encore完騷依然超時，完場後周慧敏等陪伍仲衡開香檳。談到兩場被罰款，伍仲衡坦言：「第一次開騷真係驚累人蝕錢，原本賣飛打咗和，或者有少少錢賺，依家真係唔知，其實我（喺台上）都唔知幾點。」不過他補充觀眾可以付費於網上欣賞直播，這方面可能「有幫補」，暫未知情況如何。

提到台上多次表示想「邁向紅館」，他解䆁：「可能仲好遙遠，不過係香港所有音樂人嘅指標。其實兩年前有人同我傾過，不過遇上社會運動同疫情不了了之，咁我入行25年，創作咗200幾首作品，梗係希望開到作品集騷啦！」

問到有否曾想追求女神周慧敏？他笑言：「我喺台上搞吓氣氛啫，佢老公都好放心佢搵我錄音，其實佢好似家姐咁好撐我。（又擁抱又拖手合唱喎！）擁抱係佢主動嘅，咁唱歌十指緊扣好正常啫。（寫真集簽咗名未？ ）一早簽咗啦，佢仲寫咗好多嘢畀我。」問到完成演出是否有覺好瞓？他說：「我尋晚返去睇大家Send畀我嘅片，睇到凌晨三點幾，相信今晚都會。好多粉絲inbox我，連門票都傳畀我睇。（諗住點多謝班老友？）聽晚會同佢哋食飯慶功。」