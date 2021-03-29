「飛」一般物料打造　UA最輕跑鞋登場

雖然成立年資比起大多數運動品牌都要短，但UNDER ARMOUR卻一直展示出專注研發功能性運動服飾及鞋款的決心，通過不斷創新改變，致力為運動員爭取更佳場上表現。今年UNDER ARMOUR全新推出的高性能跑鞋Flow Velociti Wind，正好體現出品牌不斷追求突破及挑戰極限的爭勝決心，經過設計團隊3年研發及反覆測試，並以超過11,000英里的終極實測後，這對結集最頂尖技術的高性能跑鞋正式宣告面世。

能夠以高性能跑鞋自居，Flow Velociti Wind所採用的物料當然「飛」一般，鞋面以UA Warp編織鞋面提升雙腳及鞋面貼合度，以人體工學設計造出羽毛般的輕盈、無負重感，鞋面織帶會根據跑步動作提供最佳支撐性，於踏步過程中跟着雙腳準確地放鬆及收緊，維持流暢的跑步動作。跑鞋最重要的緩震就捨棄常見的橡膠外底設計，改為採用嶄新緩震物料UA Flow，使用此物料能夠為跑鞋重量減輕2至3oz重量，一對Men US9號為例只重8.5oz，為品牌目前最輕的跑鞋。除了輕盈富彈力外，鞋款亦具備出人意表的穩定性及耐用性，於乾燥及潮濕環境亦可保持出色的抓地力，可以應付不同節奏及距離的路跑需要。

此外，Flow Velociti Wind更內置獨家智能晶片，能夠連接品牌MapMyRun智能電話應用程式，跑手毋須攜帶電話亦可透過晶片紀錄追蹤分析及儲存詳細的跑步數據，讓教練團隊提供實時指導。應用程式更獨有「觸地角度探測功能」，有助分析跑步時的觸地角度，使跑手可以進一步了解自己的跑步姿勢。MapMyRun亦可透過即時語音教練，提供個人化的指導功能，提醒每位跑手在訓練時保持正確的跑步姿勢，從而幫助跑手減低受傷風險並提高個人運動表現。