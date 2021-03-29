單品朱古力　味力大爆發

如果提起Single Origin，好多人只聯想到近年大熱嘅咖啡熱潮，而所謂Single Origin即單一產地或單品，指以單一個產地原材料製作。其實咖啡以外，近來亦興起品嘗單一產地朱古力。

Single Origin點解咁吸引？

如果巴絲打係朱古力迷，都會知傳統以來，大部分朱古力都係混合咗唔少產地嘅可可製成，以便穩定貨源與味道，然而，隨住近年追求優質品味嘅人愈來愈多，而單一產地可可無論品種、氣候與土壤等各有不同，造就出單品朱古力獨特嘅風土味，簡單如70%可可純度黑朱古力，唔同產地嘅成品也會在甜酸度與香氣有所不同，因而令高質朱古力發展成一門專業學問。

全新朱古力概念店

近年多了唔少品牌以單一產地可可製作朱古力與飲料，好似最新一員嘅龍島首家朱古力概念店「LUCULLUS CACAO」，於今日（3月29日）在荔枝角開業，以「It's more than just CACAO」為概念主軸，從世界各地嚴選優質食材，炮製出限定美食及飲品。新店嚴選了馬達加斯加、泰國、秘魯及厄瓜多爾4大產區嘅可可，以自家配方打出單品可可法式甜點及飲品，包括濃厚嘅熱可可女以微焦半溶棉花糖嘅The CACAO、72%馬達加斯加單品朱古力與鮮奶調配而成嘅S.O.C.、集合4款以不同產地可可製作而成嘅迷你甜品組合Single Origin Chocolate Flight等，還有新店獨家供應嘅CACAO酥皮窩夫、朱古力酥皮鬆餅、朱古力酥等。為了慶祝新店開業，由3月29日至4月1日期間，選購指定手調飲品及食品滿HK$100享85折優惠，另於4月2至5日期間，每日首20位惠顧指定手調飲品及食品滿指定金額，可獲贈限量版LUCULLUS CACAO × Loveramics熱朱古力攪拌棒及陶瓷杯套裝一套；作為朱古力控或追求高質可可美食嘅巴絲打可別錯過了！

其他單品好選擇

由兩位年輕女生開設嘅Hakawa Chocolate主打Real Food，供應單一食材朱古力，更自家由原豆製成朱古力（Bean to Bar），無論是朱古力飲料定朱古力都散發濃濃可可香，唔少朱古力成品還加入本土元素，好似早前以中國茶配以厄瓜多爾74%朱古力炮製成紅玉、金萱及鐵觀音3款杏仁朱古力，又有人氣嘅金芝麻夏威夷果仁及經典嘅黑朱古力、杏仁朱古力及開心果朱古力等，帶來「Made in Hong Kong」嘅獨特滋味。

此外，網店Kazuki Bakery也有以單一產地朱古力製作嘅人氣蛋糕日本士多啤梨配Valrhona厄瓜多爾朱古力千層，以Valrhona高質嘅單一產地朱古力製作，千層中間夾住自家製生朱古力，而來自厄瓜多爾嘅朱古力更帶一種橡木及一點點花香味，忌廉部分亦加入朱古力，不額外加糖。蛋糕面飾上日本當造甜王或露之水滴士多啤梨；酸甜嘅士多啤梨平衡朱古力嘅甜，令層次更為豐富。

如果想成塊朱古力大啖咬嘅話，唔少朱古力品牌都有推出單一產地朱古力，好似Venchi嘅Venezuela Dark Chocolate Bar 100%，用上委內瑞拉單一可可製作，富濃郁香氣與淡淡堅果氣息，散發成熟櫻桃與牛奶味，層次相當豐富。