單品朱古力　味力大爆發

如果提起Single Origin,好多人只聯想到近年大熱嘅咖啡熱潮,而所謂Single Origin即單一產地或單品,指以單一個產地原材料製作。其實咖啡以外,近來亦興起品嘗單一產地朱古力。

Single Origin點解咁吸引?

如果巴絲打係朱古力迷,都會知傳統以來,大部分朱古力都係混合咗唔少產地嘅可可製成,以便穩定貨源與味道,然而,隨住近年追求優質品味嘅人愈來愈多,而單一產地可可無論品種、氣候與土壤等各有不同,造就出單品朱古力獨特嘅風土味,簡單如70%可可純度黑朱古力,唔同產地嘅成品也會在甜酸度與香氣有所不同,因而令高質朱古力發展成一門專業學問。

全新朱古力概念店

近年多了唔少品牌以單一產地可可製作朱古力與飲料,好似最新一員嘅龍島首家朱古力概念店「LUCULLUS CACAO」,於今日(3月29日)在荔枝角開業,以「It's more than just CACAO」為概念主軸,從世界各地嚴選優質食材,炮製出限定美食及飲品。新店嚴選了馬達加斯加、泰國、秘魯及厄瓜多爾4大產區嘅可可,以自家配方打出單品可可法式甜點及飲品,包括濃厚嘅熱可可女以微焦半溶棉花糖嘅The CACAO、72%馬達加斯加單品朱古力與鮮奶調配而成嘅S.O.C.、集合4款以不同產地可可製作而成嘅迷你甜品組合Single Origin Chocolate Flight等,還有新店獨家供應嘅CACAO酥皮窩夫、朱古力酥皮鬆餅、朱古力酥等。為了慶祝新店開業,由3月29日至4月1日期間,選購指定手調飲品及食品滿HK$100享85折優惠,另於4月2至5日期間,每日首20位惠顧指定手調飲品及食品滿指定金額,可獲贈限量版LUCULLUS CACAO × Loveramics熱朱古力攪拌棒及陶瓷杯套裝一套;作為朱古力控或追求高質可可美食嘅巴絲打可別錯過了!

其他單品好選擇

由兩位年輕女生開設嘅Hakawa Chocolate主打Real Food,供應單一食材朱古力,更自家由原豆製成朱古力(Bean to Bar),無論是朱古力飲料定朱古力都散發濃濃可可香,唔少朱古力成品還加入本土元素,好似早前以中國茶配以厄瓜多爾74%朱古力炮製成紅玉、金萱及鐵觀音3款杏仁朱古力,又有人氣嘅金芝麻夏威夷果仁及經典嘅黑朱古力、杏仁朱古力及開心果朱古力等,帶來「Made in Hong Kong」嘅獨特滋味。

此外,網店Kazuki Bakery也有以單一產地朱古力製作嘅人氣蛋糕日本士多啤梨配Valrhona厄瓜多爾朱古力千層,以Valrhona高質嘅單一產地朱古力製作,千層中間夾住自家製生朱古力,而來自厄瓜多爾嘅朱古力更帶一種橡木及一點點花香味,忌廉部分亦加入朱古力,不額外加糖。蛋糕面飾上日本當造甜王或露之水滴士多啤梨;酸甜嘅士多啤梨平衡朱古力嘅甜,令層次更為豐富。

如果想成塊朱古力大啖咬嘅話,唔少朱古力品牌都有推出單一產地朱古力,好似Venchi嘅Venezuela Dark Chocolate Bar 100%,用上委內瑞拉單一可可製作,富濃郁香氣與淡淡堅果氣息,散發成熟櫻桃與牛奶味,層次相當豐富。