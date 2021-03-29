開箱男︰抵玩Sudio NIO　戴得舒適聽得清晰

【特約報道】俗語有云「吊頸都要抖吓氣」，做人如是，耳機如是，半開放式就有這個好處，不但有氣抖令佩戴感較封閉式耳機舒適，聽感亦比較自然像真！來自瑞典的Sudio NIO正正採用了這個設計，即刻同大家開箱試吓！

Sudio NIO採用傳統的長柄式造型，線條圓渾，表面焗漆到家，外形較現時奇形怪狀的真無線耳機討好。每一對耳機均附有同色充電盒，正正方方的骰小巧，顏色備有黑、白、砂岩、軍綠及極光，當中極光色靈感源自瑞典夜空的夢幻極光，用色最特別搶眼！

佩戴感方面，耳機配備4對尺寸不一的矽膠耳翼，每一對均可完整保覆耳塞，凸出的小小鯊魚鰭軟膠更有防滑作用。開箱男試戴最小一對，由於沒有填滿耳道，因此耳感舒適，既沒有入耳式耳機常見的壓迫感，戴了後也未見痠痛疲累。再試大動作搖頭，耳機依然未見掉落，吸啜力驚人，戶外使用不怕意外遺失。

近年真無線均提供大量智能功能，此耳機也不例外，首先是接駁容易，只要成功配對一次，日後從充電盒拿出耳機，便會自動跟手機連接；放回充電盒再關上外蓋，耳機則會自動關閉，聰明！另外，此耳機支援觸控操作，按一下耳柄可播放或暫停音樂，按兩下跳播，按三下調校音量。初使用要時間適應，但知道觸控位置後就很易上手，而且反應靈敏，最正是觸控操作還可接聽來電，用途多元化。

作為耳機，音色當然最重要，Sudio NIO內置10mm全頻動圈單元，音場有相當的深度及闊度，人聲清晰、高音夠響不吵耳，低頻也具一定力度。用來睇片，就更覺平衡控制做得很好，尤其低頻爆發力驚人，大幅增加臨場感。用來看新聞又點呢﹖播放《東網》視頻，全程未見「甩嘴」，畫聲同步叫人滿意。特別一提，此耳機還內置自適應雙麥克風技術，其中一組設於長柄底部，通話時有助消除背景噪音，考慮周到！

至於電量，耳機基本可播放5.5小時，配合充電盒續航力達到20小時。充電時耳機面有燈號提示，白燈代表電量在26%或以上，黃燈代表電量不足，提醒用戶充電。最後一提，此耳機還符合IPX4防水等級，即是防水濺，意味落雨天一樣可正常使用。

整體來說，以一個僅售$599的真無線耳機而言，Sudio NIO絕對交足功課有餘，無論佩戴感、音色、顏色都叫人驚喜，實屬近期高CP值的真無線耳機之一。