釋常霖望佛教弟子放低宗教包袱　為廖啟智誦經49天

資深藝人廖啟智昨日病逝終年67歲，多位圈中好友、拍檔紛紛送上悼念，包括謝霆鋒、袁詠儀、吳鎮宇、郭富城、馮德倫及太太舒淇、姜皓文、唐寧等，其中身在橫店拍戲的羅家英，得知消息後亦立即發文致意：「又一位好戲之人離開我們，廖啟智先生，我們稱他為智叔，他好戲、有戲德、好人品，人人公認一位好先生，我有幸與他合作數部電視劇，很佩服他的演技，入木三分，做邊個似邊個。甚有深度，天妒英才，智叔，天堂無痛苦。」

至於廖啟智好友、藝人廖安麗的已出家前夫葉青霖（法號釋常霖），亦發文指與對方相識40多年，憶述當年相處趣事，又大讚他與太太陳敏兒是天作之合，並指雖然彼此信仰不同，但亦會為對方誦經：「雖然大家的宗教信仰不同，得知他患癌入院時，已經每天為他誦經迴向，今早知道智叔已經回到他的天父身邊，我仍然會繼續為他誦經迴向，希望看到這個信息的佛教弟子們，能夠放下宗教包袱，跟我一起為他誦經迴向49天，相信我們釋出的善念，智叔一定可以收到。」

智叔於電影《點五步》中飾演「盧校長」一角，其中一幕他掌摑完學生後表示：「如果連自己都睇唔起自己，你人生就只有一個字，就係輸！」電影的導演指劇本是沒有這句對白，是智叔臨場發揮所創作，最後成為經典一幕，足見智叔用心投入成功演活角色。