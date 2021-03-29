黃劍文一夜「3失」　陳明憙要演小學生？

歌手陳明憙、黃劍文（Kimman）、陳凱彤、彭家麗、Joe Junior等，今日現身尖沙咀為慈善音樂劇宣傳，其中明憙及Kimman分別重演2位視障人士的真實故事，Kimman謂是處男下海演出，飾演一夜之間3失，失明、失業及失戀的視障人士，而明憙表示曾演出音樂劇：「之前喺上海做咗個原創音樂劇，但今次係首次演真人故事，所以都好大挑戰，我個角色係要由細演到大，天生白內障同黃斑病變，唔知點演番個小學生。（要着校服？）唔知，如有嘅話都幾得意。」

體驗視障人士生活

為體驗視障人士的生活，他們表示有報名參加工作坊，Kimman率先體驗完畢：「一入去睇唔到嘢，都有少少驚同緊張，成個過程1個鐘，出返嚟好心酸之餘亦好感恩，原來眼睛真係咁重要，覺得自己真係擁有好多，其他嘢已經唔重要。」並指角色真人得悉失明一刻都難以接受，有向家人發脾氣，故他笑說屆時要衝破斯文關口破口大罵，另外，他說音樂劇中有大量的獨腳戲，所以事前要做好準備。

最後明憙透露去年因疫情滯留美國半年，考了音樂治療證書，曾幫患者做音頻治療：「今年個目標係除咗做流行歌之外，想用音樂幫更加多人，就好似呢個音樂劇咁。」