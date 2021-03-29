ZOOM掌上遠攝　800mm賞花觀鳥

疫情期間，很多人每逢假日都會到郊外呼吸新鮮空氣，觀鳥賞花放鬆身心。Canon為此將全新概念的PowerShot ZOOM遠攝相機引進香港，其外形有點像單筒望遠鏡，體積卻只有手掌咁細，支援100mm、400mm（光學）及800mm（數碼）3段變焦，隨時攝錄郊遊時的精彩片段。

眾籌概念成真

PowerShot ZOOM原為概念設計產品，去年於日本眾籌平台試水溫，估不到一推出便超額3,000%達成目標，廠方順理成章把它量產，4月正式在港開售。這支遠攝相機的長度僅10.3cm，重約145g，最特別是可由100mm快速變焦至400mm（光學）及800mm（數碼），配合Powered I.S.影像穩定技術，能夠修正細微震動及保持清晰影像。

影相拍片齊全

除咗觀鳥賞花之外，廠方表示它還可用於拍攝運動比賽及舞台表演等。新機內置1,210像素CMOS感光元件，支援每秒10張高速連拍及23.98p/25p/29.97p全高清短片。用家只需透過Wi-Fi連接手機，便可經《Canon Camera Connect》App顯示畫面、傳輸影像及遙控拍攝。續航力方面，內置電池可連續使用70分鐘，並支援USB-C PD充電器供電。