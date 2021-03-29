老公被指虛擬人物　楊思琦反駁：邊諗到咁多嘢

藝人楊思琦與羅霖接受邵氏兄弟節目《Master's Talk師父有請》訪問，主持人麥玲玲提到楊思琦當年在幕前發展不錯，卻突然未婚懷孕，誕下女兒，令娛樂圈震驚，她說：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題，冇再喺埋一齊，唔係大家想像咁，件事好簡單，我唔會覺得幾震撼，當時唔敢講，面對傳媒係逃避心態，怕講多錯多。」她表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為自己負擔到就問都沒有問對方。

被追訪心情感抑鬱

分手後，她繼續完成跟無綫的合約，不過心情上有點抑鬱：「當時被追訪，啲報道字眼又好唔開心，當時都擔心前路茫茫，因為生咗小朋友角色有限制，不過演員唔需要個個都青春少艾，我唔驚人哋點睇，最緊要我有飯食。」她表示曾經試過返內地工作至凌晨時分才返港，媽媽才告知女兒有份功課未完成，她形容是晴天霹靂，於是火速為她完成後才去休息：「個女見到媽咪工作辛苦，有次病咗發燒瞓喺床，佢喺床邊問候我，話好擔心我，仲攬一攬我，我個心已經融化咗。」而育有3子的羅霖稱兒子始終沒女兒窩心，但二仔就讀心理學之後，有次返港放假對她說：「呢幾年辛苦你喇，你所做嘅嘢，我都睇到呀！」羅霖一邊講一邊哽咽，沒想到坐在身旁的思琦都禁不落淚。

「依家生活好開心」

至於當時分手後，會否期待第二春？楊思琦說：「頭幾年真係唔會諗，唔會有心情出去約會，不過當時個女有話想要弟弟。（女兒會否問起爸爸？）佢冇問，但佢話過想要個爸爸，所以依家好開心，亦叫現任老公做爸爸，不斷叫爸爸，佢恨咗好耐。」至於現任丈夫身份一直成謎，她稱對方是圈外人，不曝光亦是尊重對方的決定：「我入行都廿年，由細睇到我大嘅傳媒，有咩都可以講，不過佢話唔想講我咪配合。（呢個世界上唔多人知？）係呀，網上話虛擬老公，話我自己一人分飾幾角編出嚟，咩大話冚大話，我覺得好搞笑，如果真係大話，我會好辛苦囉，我點可以諗到咁多嘢。（怪老公？）唔會怪佢，每個人想法都唔同，大家係要適應同要企喺佢角度諗，總之依家生活好開心。」

羅霖強忍多年才離婚

而麥玲玲就形容羅霖當年是嫁入豪門，可惜外界不太看好，羅霖說：「坊間好多朋友都有打賭，睇吓我同佢（前夫）當時係結婚定分手。我都冇諗過同佢結婚，我18歲就做空姐，都少少見過吓世面，對佢初初冇乜感覺，佢唔係我鍾意嘅類型，當初佢話追我，我係好驚，因為當時啲報道話佢係公子，又同其他娛樂藝人一齊，所以初初都係避開佢，不過後來一大班朋友玩，就成日見到佢。」

她認為堅強湊大3個兒子，是為勢所逼：「離婚唔係一朝一夕，我忍咗好多年，都希望啲仔大啲先，直至佢超越咗我底線，所以就離婚。（贍養費？）離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部分，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返去。」問到為何有勇氣獨自帶3個孩子？她解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大：「離婚後我冇諗過復出，因為年紀好大，只係諗住同朋友夾份做生意，不過離婚報道之後，有廣告同工作搵我，於是雙線發展。」

想搵番個伴

羅霖笑言離婚初期是最多人追求，可惜照顧3個小朋友太大壓力，好擔心感情生活會令她崩潰，現時會期待找個伴：「照顧頭家好辛苦，想有個伴，啲仔將來有家庭唔會理我，我做好心理準備，對象唔使係筍盤，最緊要大家溝通到，佢心地好，唔使靚仔都可以。」