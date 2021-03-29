世上只此1枚　激罕腕錶拍賣估價高達4千萬

近年一些經典名貴腕錶不時於拍賣場上刷新令人咋舌的天價成交紀錄，可見懂得欣賞這些具收藏及投資價值罕有珍品的大有人在，只要腕錶款式夠特別絕對不愁無知音。好似今年5月就會有一枚充滿傳奇色彩的PATEK PHILIPPE登上拍賣會，此枚於1975年由

PATEK PHILIPPE掌舵人Henri Stern及其子Philippe Stern送贈予Alan Banbery（前品牌英語地區銷售總監）的「無月相顯示」自動上弦萬年曆腕錶3448J，現時估價就高達2,480萬至4千萬。

1962年推出的PATEK PHILIPPE 3448型號腕錶是當時市場上第1款自動上弦萬年曆腕錶，它配備3448型號著名的27-460機芯，為史上最精細複雜的自動上弦機芯。根據文獻記錄，其產量共有586枚，當中大部分錶殼採用黃金製造，白金版只有130枚，迄今已知的鉑金版及玫瑰金版更分別只得2枚及1枚。即將登上拍賣場的這枚為黃金版本，是1975年Alan Banbery加入PATEK PHILIPPE 10周年，掌舵人贈予以表對其成就及貢獻的肯定，腕錶一直由Alan Banbery私人珍藏接近25年。

此枚Alan Banbery腕錶在過往推出的3448型號腕錶中獨樹一幟，全因為它的月相顯示功能被轉換為顯示閏年功能，而且來源紀錄詳盡，並且是受特別委託改裝的「無月相顯示」腕錶。因此這枚腕錶是唯一在錶盤上設有閏年顯示的3448型號。根據紀錄，閏年顯示的機械轉換工序由PATEK PHILIPPE資深製錶工匠Max Berney親自主理，他拆下月相圓盤及調整子錶盤，使相應較小的指針能夠顯示閏年，底蓋中央則刻有代表Alan Banbery姓名縮寫「AB」字樣。匠心獨運的腕錶工藝加上腕錶背後的歷史故事，相信此枚獨一無二的Alan Banbery 3448J極有可能會創下PATEK PHILIPPE 3448型號腕錶有史以來最高價成交紀錄。