楊祐寧拍戲抽離唔到　亂發脾氣被老婆投訴

台灣型男楊祐寧（祐祐）與好友張榕容相識逾10年，終於有機會合作。二人主演的懸疑片《複身犯》掀起熱話，祐祐於戲內「借屍還魂」，一人分飾五角，而扮演腦科博士的榕容則因尋子捲入漩渦，內心層面同樣複雜。

祐祐受訪時指拍攝期間，曾不小心把負面情緒帶回家，結果遭太太投訴：「其實演員演的每一場戲，包括悲傷或憤怒的，都會有真實情緒停留在我們身上，一不注意就會宣洩出來。（與太太發生甚麼事？）沒有，只是當時我要因角色需要節食、脫水，加上拍攝大量的動作戲，回到家很容易表現出不耐煩，講話有時態度不好。」

榕容亦表示同樣入戲太深：「我的角色進行實驗是希望找到失去的兒子，心情焦急，整部戲我不讓自己太多表情，也沒笑過，最諷刺是最後一場戲才露出一個微笑。當時我覺得自己未有把情緒帶回家，但其實可能是有的，煞科數月後還不時想到現場發生的，宣傳時記憶也就跑了回來，看了兩次電影才平復。」

祐祐又感激榕容今次的支持：「大家平日都聚在一起吃吃喝喝。拍攝時我神經變得很脆弱，她在某些狀況下保護我，不給外界打擾，有朋友挺真的非常幸福。」談到不少網民希望他們再開續集，他說：「要更長的劇本才成。」榕容接着說：「不要再拍這麼累的東西吧，談談戀愛便好。」祐祐忽萌奇想：「那不如拍《負心漢》吧（3字與《複身犯》普通話發音相若）。」語畢引得滿堂大笑。