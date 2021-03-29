事業家庭兩兼顧！朋友多生仔　譚凱琪囡囡大把筍盤揀

去年誕下女兒的譚凱琪，不急於追多個，因不想分薄對囡囡的愛，又笑言朋友多數生仔，故囡囡將來有很多選擇。熱愛演戲的她不想做全職媽媽，會盡力兼顧事業與家庭！

藝人譚凱琪（Zoie）在近日熱播的劇集《失憶24小時》與郭晉安飾演兩夫婦，自嘲角色雖叫「施文雅」，但完全不斯文：「要成日鬧佢，因為佢唔爭氣，成日賭錢，呢個角色都係突破，畀大家見到我巴辣一面。」她又難忘有場戲要摑郭晉安：「記得拍呢場戲我追住佢鬧同打，然後佢話唔緊要嘅，叫我一嘢打落去，仲教我點打，好彩我盡力摑，唔需要NG咁多。」

想兼顧事業

現實中，她笑言不會打另一半，但坦言誕下囡囡後，與老公為湊女多了分歧：「始終我哋係新手，會各自聽唔同人講、睇唔同嘢，雖然有少少分歧，但大家傾吓、磨合就冇事。」榮升人母近5個月，她坦言已習慣湊B：「最瞓得少係頭1、2個月，養好身體、湊小朋友、餵奶都幾忙，但好enjoy，見到小朋友一日比一日大，識嘅嘢都多咗，就會好開心。」

問到可有意追仔湊個好字？她坦言：「驚冇咁多時間照顧囡囡，可能等大少少先。其實冇真正討論想唔想，我驚分身唔到，同埋我嘅愛分唔到咁多出去，想全力畀咗呢個囡囡先。」

坐月期間肥了10磅，Zoie要努力收身，為新劇《十八年後的終極告白2.0》開工。講到生完不久就復工拍劇，她盼能兼顧事業及家庭：「要我坐喺屋企做全職媽咪唔係唔得，但最好就有埋事業，咁啱又有呢個工作，我想嘗試兼顧。（會唔會減產？）當然冇之前咁密集，之前一年開4、5套，但依家睇能力。（老公有冇叫你唔好做？）又冇，佢支持我做自己鍾意嘅嘢，工作以外我都畀晒啲時間屋企同囡囡。」

怕龔嘉欣悶

講到「少婦聯盟」中的陳凱琳又是人母，她笑言：「所以每次出嚟有龔嘉欣喺度，都驚講太多湊B經會悶親佢，都叫佢快啲join埋我哋，但呢啲都講緣分。（陳凱琳有2個仔，第時可以對親家？）我哋都有講笑講過，圍內朋友都係生仔，所以我個女好多選擇。」