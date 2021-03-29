瞓身慰社長　秘書最擅長

所謂工字不出頭，好多打工仔都希望有朝一日可以開公司做老闆，除咗可以向班員工指指點點，仲可以請番個靚女秘書添！AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界有好多女秘書系列，講述佢哋點樣瞓身招呼社長，凸顯出做社長有幾咁威，亦幾咁有性福呀！

投懷送抱

喺Madonna出品嘅《社長室中出交歡》中，美熟女水戶香奈嘅老公唔生性，做生意生敗之後，搞到公司瀕臨破產，後來仲被企業家大澤收購，而香奈就要去大澤嘅公司做秘書。而大澤社長份人相當鹹濕，見香奈秀色可餐，梗係唔會放抽水嘅機會，成日對阿妹毛手毛腳，後來更加狼胎到將阿妹剝光豬兼且霸王硬上弓！為咗個家，香奈惟有啞忍，而大澤社長愈來愈錫香奈，除咗成日請佢豪飲豪食，仲將佢當成老婆一樣，令香奈漸漸傾心社長，最後更主動投懷送抱，仲打真軍兼中出收場！

難忘雄風

喺SHARK推出嘅《我無法忘記那個討厭的男人》入面，舞原聖係杉浦社長嘅秘書，每日都被對方挑挑剔剔，但係為咗份工，惟有逆來順受。有一晚，佢盛裝參加公司宴會之後，因不勝酒力，於是返回公司休息一下，點知畀杉浦社長發現，仲向帶幾分酒意嘅聖妹上下其手，繼而提槍上陣！自此之後，社長經常叫舞原聖入社長室「短聚」，而阿妹亦願意就範，原因係佢對社長嘅強勁雄風難以忘懷！

潮吹大作

DAS!推出嘅《聖水領域 惡習社長培訓的美人秘書》，講述俏秘書椿莉香每日都要招呼鹹濕社長，雖然要出賣肉體，但係佢完全唔介意，不過社長有一個特殊癖好，就係好鍾意睇到女仔潮吹，於是社長嚟個特別訓練，除咗要求香妹飲好多水，仲出動震棒不斷刺激，希望更容易引發潮吹！果然社長嘅功夫並冇白費，香妹喺社長嘅指技刺激之下潮吹大作，激烈交歡嘅時候更出現江河缺堤，搞到公司幾乎水浸呀！

簡評

今次介紹畀大家嘅3部女秘書作品中，本仙最鍾意舞原聖主演嘅《我無法忘記那個討厭的男人》，因為阿妹樣貌端莊又帶點冷艷，形象同高竇嘅女秘書好相似。片中佢被社長多次霸王硬上弓，表現得七情上面，社長話要中出時，佢面上夾雜興奮又想反抗嘅表情，令人情緒更加亢奮！