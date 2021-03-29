Little Caprice　最火辣捷克女神

近年愈嚟愈多歐洲女郎喺美國四仔界搵食，佢哋憑住獨特嘅魅力而深受四仔迷歡迎。不過要數近年人氣最勁嘅歐洲脫星，就非嚟自捷克嘅Little Caprice莫屬，究竟佢有咩吸引力能夠打動到四仔迷嘅芳心呢？

為錢入行

喺捷克布拉格出生嘅Little Caprice，之所以獲得「最火辣歐洲脫星」嘅外號，係同佢爽朗嘅性格，以及迷人嘅樣貌及美腿有關。據稱佢本來諗住做營養師，只係大學畢業後，發現好難搵工，好唔容易先搵到份喺酒店嘅工作，但因為人工太低，所以佢謀求其他出路。呢個時候有朋友邀請佢演出四仔，雖然佢好享受演出過程，但估唔到之後收唔到片酬，對方更失埋蹤！氣憤之下，佢就透過另一位朋友介紹，跟經理人事務所簽約，決定投身脫星界。

雖然Little Caprice嘅身材並唔算標青，但迷人嘅樣貌及美腿，卻得到四仔網站Karups Private Collection嘅垂青，並以前藝名「Lola」演出多套自娛作品，結果大受歡迎，令佢人氣爆升，跟住先後為ATKingdom、Woodman Casting Entertainment等主力拍攝歐洲脫星嘅四仔片廠演出，發展相當順利。

超級人氣

透過歐洲四仔片廠，將佢嘅作品帶到美國四仔市場，出道兩年後，佢就正式登陸美國四仔界，並改用現時名字登場，憑住精湛嘅床技，喺2015年、2016年及2017年連續三年喺AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出獎」，雖然最後冇攞獎，但係阿妹一啲都唔介意，仲話對事業發展相當滿意，原因好簡單，就係片約不斷兼片酬不斷升，正好滿足佢當初入行拍四仔，只為搵錢嘅目標！

隨住人氣不斷飆升，唔再需要為錢煩惱後，佢覺得自己嘅演出仍有進步空間，故此不斷鑽研演技同床技，結果人氣再登上高峰嘅佢，喺2018年有歐洲四仔奧斯卡之稱嘅Venus Award奪得「最佳脫星」殊榮，而上年喺AVN頒獎禮更獲得「最佳外籍脫星獎」，從此奠定一線歐洲脫星嘅地位。

Profile

出生日期：1988年10月26日

身高：168cm

三圍：32C-25-34

Little Caprice好識得營運社交平台，經常分享火辣寫真及新作短片，同時會介紹其他嚟自歐洲嘅新進脫星，更開設YouTube頻道「Little Caprice TV」，雖然不定期更新，但足見佢幾咁重視網絡宣傳。