陳家樂「老婆仔」自爆見過連詩雅　慘被衛詩雅滅聲

由英皇藝人陳家樂、衛詩雅（Michelle）主演的電影《不日成婚》今日舉行首映禮，同劇演員朱栢康、談善言、楊偲泳、岑珈其齊齊大晒冷，更獲英皇集團老闆楊受成伉儷、吳浩康、曾樂彤、許靖韻等現身支持。

Michelle帶同有份客串的5歲姪女瑆瑆，孖家樂一齊受訪，男方自爆已向瑆瑆求婚，得戚笑說：「佢係我老婆仔。」繼而跪低問：「你老公係邊個？」瑆瑆萌爆秒答：「我老公係陳家樂。」搞到家樂勁冧！Michelle再爆姪女之所以肯應承客串都是因為有「老公」：「一開始佢話唔拍，但一知道有家樂就嚟，但其實喺戲入面佢哋冇對手戲，所以佢都好失望！」家樂即自首：「本身我諗住探佢班嘅，但嗰日我身體唔舒服冇去。」

然後Michelle笑話隨住姪女長大，對家樂的愛意有減低：「佢之前成日周圍同人講家樂係佢老公，又話大個要做演員，因為要同老公拍戲，但佢最近嫌家樂老，其實佢有新對象，就係佢嘅同學仔。」問到家樂會否傷心？他坦言有少少：「不過佢依然嗌我做老公，都好Sweet！」打趣問他有「老婆仔」，就不怕女友連詩雅呷醋？他瞬間面紅兼想扯開話題，記者轉目標問瑆瑆可得悉「老公」有女朋友？瑆瑆童言無忌說有，又點頭示意有見過，即被姑媽用雙手掩嘴，場面爆笑！之後Michelle幫手轉移話題，感謝公司科水拍這部電影。

講到電影原於賀歲檔期上映，惟受疫情關係延期至復活節檔期，2人表示不會失望，因為剛收到好消息指政府宣布4月開始放寬戲院入座率至7成半，變相將於4月1日上映的《不》成首部受惠電影：「多啲人睇熱鬧啲，到時會喪謝票，同公司講唔使放假，希望票房有好成績。」

另外，問到Michelle之後會否繼續讓姪女拍戲？她表示暫時都唔想：「佢係第一次拍戲，有封利是做酬勞，佢好鍾意做戲，有日拍到好夜怕佢眼瞓叫佢走先，但佢喊住話唔想收工，其實今次純粹想畀佢試吓、玩吓，麻麻哋佢入行，希望佢讀好書先，怕佢變得老積，童真好寶貴，到佢大個先畀佢自己揀行咩路。」最後記者乘機再追問瑆瑆覺得連詩雅靚唔靚？這次嚇得家樂出手掩嘴，同時Michelle緊急抱走瑆瑆，3人落荒而逃！