游泳學校復課未止蝕　方力申點解要補2千堂還債？

新冠肺炎疫情有緩和迹象，加上復活節假期臨近，政府宣布放寬防疫措施，由4月1日起戲院、劇場及表演場地等的人數上限放寬至總人數75%，公眾及私人泳池、泳灘亦重開。不過，經營游泳學校的方力申覺得只是「治標不治本」，要學生有信心上堂，生意才能「止蝕」！

投資逾百萬開設游泳學校的方小申，堪稱疫情苦主，大呻學校蝕了41萬！由去年12月初至今，其學校已「停業」近4個月，生意額只能「負增長」。對於泳池重開終於可以做生意，他受訪時表示「有苦自己知」：「你知唔知我有幾多補堂要補畀學生？有超過2,000堂要補！泳池重開，但一定要有生意先，即係話一定要大家有信心返嚟游水，要有舊學生亦有新學生，經營成本先會Balance得好啲，否則情況可能更差，加埋學校啲『燈油火蠟』，如果冇學生的話仲大鑊！」所以最終的「救命符」是疫情不再，能回復正常生活，學生有信心上堂才是「Very Good」。

陳家樂新片得益

至於戲院、劇場及表演場地等的人數上限，由總人數50%放寬至75%，將於4月1日公映的英皇電影《不日成婚》男主角陳家樂說：「梗係開心啦！可以多啲觀眾入場，因為呢齣係輕鬆嘅愛情電影，多啲人睇可以笑吓、開心吓，威力更勁，同埋最重要係代表抗疫成功，向好嗰方面發展，希望做到每日零確診。」而女主角衛詩雅亦非常興奮，覺得映期剛剛好！

另外，馬浚偉投資及參演的舞台劇《男人40 CEO》將於6月中公演，他在電話中訪問說：「收到消息好開心，希望公演時可以100%入座人數。坦白講，我要賣到8成飛先同成本打個和，依家起碼蝕少啲，都好感恩！」