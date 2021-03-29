初入行冇錢裝身！菊梓喬受盡白鴿眼：我捱到

今非昔比的菊梓喬，初入行時受盡別人白鴿眼，身穿平價服飾惹來冷嘲熱諷，自爆遭人無禮指罵：「冇錢唔好學人做Artist！」面對人生不如意十常八九，她視之為磨練，捱過了就有好日子。

連奪3屆「最受歡迎女歌星」的菊梓喬（Hana），從來都不覺得自己紅，她坦白說：「如果啲人見到你係驚嘆，點解你會喺度，我覺得嗰吓就叫紅囉，我未有呢個咁嘅反應，未係好多人認得我，認得嘅都係聽歌多。」她笑言在主題公園最多小朋友認得她，有個媽媽帶住小朋友邀合照，影完後竟然出現人龍，她笑說：「我好似啲吉祥物咁，嗰次先知原來好多細路識我，都開心㗎。」

回到未紅時，Hana直認聽過很多難聽的說話，她說：「始終人哋有把口，鍾意講咩就講咩，我又阻止唔到。」自爆曾經有幕後人員指住她說：「冇錢唔好學人做Artist（藝人），唔係畀你呢啲人做！」當下她嚇到呆，問到對方點解要咁講？她說：「可能佢覺得我啲衫褲鞋襪唔好睇囉！」但她覺得入行後荊棘滿途是一種磨練，她說：「我成日都話我捱到、我過到、我忍到就冇事㗎啦，之後會好好。」

薪水被偷冇錢食飯

天生苦命的她童年沒有父母照顧，要做童工養活妹妹，但第一次出糧時，把3千多元薪金即全副「身家」放在背囊的銀包內，卻被扒手偷了，2日後仲要被僱主無理「炒魷」，雖然她已搵到另一份工，但要先借7日糧才可過活，除了搭車返工外，連食飯都要計過度過。早就釋懷的她說：「都算係人生最崩潰！一定有開心有唔開心先係人生，尤其我呢啲冇一帆風順日子嘅人，跌吓碰吓，當你得到又失去又得到，人生就係咁。」從未想過做天后的她，當初夢想只是想推出一張EP（細碟），她說：「我出過3張個人大碟，我係好感恩，我唔係嗰種偶像，我比較貼地，畀觀眾冇距離感，我想做歌姬囉，唱多啲感動人心嘅歌。」