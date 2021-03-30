【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十八丁丑水開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：理髮、飾牆、堵塞

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、6、8

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

偏財運不錯，對金錢的嗅覺敏銳，有利投資。

金牛

情緒易激動，要跟搬弄是非的小人保持距離。

雙子

眼光不錯，知人善任，大大提升了工作效率。

巨蟹

貪字得個貧 ，別太在意金錢問題，免招損失。

獅子

事業上迎來具挑戰性的任務，切勿心存僥倖。

處女

士氣高昂，職場上得到貴人提點，獲益良多。

天秤

愛情運最強，身邊人也受到你的好運所感染。

天蠍

財運一般，投資股票要見好就收，勿太貪心。

人馬

運勢下跌，待人處事要謹慎，不能太過主觀。

山羊

工作表現突出，易得上司賞識，但切勿自滿。

水瓶

漫不經心的表現是投資大忌，還是專注工作吧！

雙魚

情緒不穩，易因一時衝動而犯錯，宜保持低調。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 信心足

（跌）狗 易犯錯

鼠

心神不定，影響集中力，避免處理金錢事宜。

牛

事業上出現競爭對手，不掉以輕心就沒問題！

虎

自信心強，身上散發正能量，旁人也受感染。

兔

工作上迎來表現實力的時機，不要白白錯過！

龍

多動腦筋，事事小心，將出現意想不到的收穫。

蛇

較平日有耐性，即使雜務再多，也能輕鬆處理。

馬

運勢強，頭腦轉數快，專注工作有利爭上位。

羊

是日沖煞，幸好人際關係不錯，但要保重身體。

猴

身心狀態平穩，面對棘手問題仍可處之泰然。

雞

公務繁多，但只要時間管理得宜，就不成問題。

狗

頭昏腦脹，處事容易出錯，還是好好休息吧！

豬

腦海湧現不少創意，大膽提出可獲公司認同。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

查日腳，醫邪病

《通勝》是一本權威的預言寶典，內裏的資訊包羅萬有，而其中一個章節叫做「查日腳」。

「查日腳」的作用是醫邪病，當一個人懷疑撞邪，即看過醫生後仍然久病不治，又或者終日渾渾噩噩、神不守舍，這可能與撞邪有關，那就不妨嘗試用這個方法，看看可否找出端倪。

撞邪的原因有好多種，最普遍的，就是當一個人運程低落，陽氣就會衰弱，若然再到陰氣旺盛的地方，如殯儀館、墳場、荒廢村落等地方，便容易被靈體騷擾。「查日腳」就可以得知事情的概況及解決方法。

首先，我們先要知道大概發病的日子在哪一天，從《通勝》找出當天的「六十甲子干支」，並找出「小畚符」的章節，再用剛才查出來的「六十甲子干支」去配對。

例如今天（2021年3月30日）是「丁丑」日，「小畚符」的章節內會看到「丁丑日，得病東北方，冲着過往五鬼水火亡神，家先作害，灶君不安，東方有石犯，主病頭痛身熱，嘔吐沉重，用赤錢五百紙、紙馬水飯果酒，向東北放設送吉。」看看自己有否犯上以上病徵，如果不太脗合，可往前或後的日子再推算，以最接近自己病情的一天去計算，之後再依照指示，用相關的祭品及方法去拜祭。

拜祭過後，病情如有好轉，不妨多拜兩次。相反，如病情仍然依舊，甚至惡化，那就要去找法科師傅處理。