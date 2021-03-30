東方日報C1：廖啟智遺願開戲捧學生　陳敏兒心情平靜燭光悼亡夫

資深藝人廖啟智（智叔）前日因胃癌病逝，遺孀陳敏兒一度情緒波動，幸在信仰支撐下，她昨日現身時已回復平靜，並面露笑容表示心情OK。而好友田啟文透露，本與智叔合作籌拍電影提攜新人，如今天人永隔，他承諾會為對方完成遺願，作為對故友的紀念。

曾兩奪金像獎最佳男配角的廖啟智不敵癌魔，前晚在太太陳敏兒及2名兒子陪伴下與世長辭，終年67歲。與丈夫鶼鰈情深的陳敏兒前日整天留在病榻前陪伴智叔至最後一刻，期間情緒一度起伏極大，但昨日心情已平復不少，並把社交帳號的頭像轉為燭光照。

昨晨11時許，她由火炭寓所驅車到附近屋苑接載一名友人後，駛往清水灣鄉村俱樂部，據知，智叔2002年在該處進行基督教浸禮。現場所見，戴上眼鏡及口罩的陳敏兒略現疲態，但表現平靜，她於下午2時半離開，問是否在俱樂部為智叔舉行喪禮，她面露笑容反問：「食咗飯未呀？你哋有冇去食飯呀？等咗咁耐！（心情點？）我OK呀！多謝大家，你哋快啲去食飯啦！（喺俱樂部搞追思會？）唔會喎！辛苦晒。」說罷驅車往佐敦道一幢商廈，問是否為丈夫處理身後事，她說：「唔係。」然後匆匆上樓。

保留導演之名

入行逾40年，智叔演而優則教，2010年起在浸會大學電影學院擔任全職講師，主力教授戲劇表演。與他相交多年的田啟文透露，智叔的遺願是開戲培育新人：「佢4年前構思咗一部自導自演嘅電影《翻兜人生》，我同佢講，我哋可以喺市場搵番錢，之後佢交咗畀學生修改劇本。智叔有病後，通知我唔好再等佢，叫個計劃繼續行，所以我有心理準備，唔知佢捱唔捱到咁沉重嘅工作，都諗住盡快開。我搵咗啲人幫手，同學生一齊完成劇本，暫定5、6月開拍，完成佢嘅遺願。」他承諾會做好對方託付的事，今個星期會帶同劇本跟投資者商量投資金額。

隨着智叔離世，電影的導演及主角位置懸空，本是該片監製的田啟文坦言：「最壞打算係由我做埋導演，佢講過想我帶住佢啲學生去完成，邊個做導演都好，片尾個導演名都會打番智叔個名。（演員方面呢？）除咗新演員，都要搵個有資歷嘅人去演番智叔嘅角色，心目中有心水，但未傾。（要有咩條件﹖）有時間同肯仗義幫忙，因為唔係大成本。」該片講述主角死而復生，獲得24小時去彌補人生遺憾，是一部關於人生的勵志片。

田啟文遺憾因疫情而未能到醫院見摯友最後一面，並透露對方住院期間，曾兩度心臟停頓，但仍鬥志堅強。問到陳敏兒的情況，他說：「我有問候佢，代好多人問候佢，佢心情OK，好堅強，都要畀多啲空間佢哋冷靜吓，我都會協助辦後事。」

6部電影未上映

智叔是無綫第8期藝員訓練班學生，演出劇集多達逾60部，無綫對其離世表示惋惜，大讚他演技出眾，並對其家人致以深切慰問。而由本月31日起，無綫將於周一至周日晚上11時50分播出《永遠懷念您廖啟智：律政強人》，該劇正是他在無綫的告別作。電影方面，智叔仍有6部作品未上映，包括《G風暴》、《一級指控》、《光輝歲月》、《尋秦記》、《再見．女人街》及《世上只有爸爸好》。在《再》片飾演爛賭小販的他，拍攝期間每日把指甲邊塗黑，牙亦塗得黃黃黑黑，以求演得入型入格，非常專業。

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