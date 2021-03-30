內地網紅派錢當食生菜　因為咩令網友反感？

內地短視頻大行其道，素人變網紅，可能只係一瞬間嘅事！而現今社會生活壓力好大，有時睇吓啲正能量嘢，好受網友歡迎！

內地短視頻平台有位網紅，佢叫山水哥，佢拍嘅嘢都好簡單，只係到處幫吓人，但從來都唔會問回報。好似佢見到老友遇到財困，佢會靜靜雞攝錢畀對方，之後笑笑口行開去；又或者佢畀老友呃錢，佢明知道係畀人呃，都會舂個頭埋去，轉個頭又笑笑口就走。影片去到片尾，佢一定會個笑口噬噬樣，呢個成為佢招牌動作；仲有一個招牌動作，就係去到邊都會拎住高級香煙，四圍派畀人，不過吸煙有害健康，大家都唔好食喇！

不過點都好啦，佢照住呢個方程式，拍咗唔少影片，點擊率都非常唔錯，條條片都超過10萬Like，非常犀利！山水哥樣子平凡到唔平凡，但勝在佢啲片夠晒正能量，儲埋儲埋有成415萬粉絲，比唔少藝人嘅粉絲仲多！

佢片中派錢就派得相當好豪氣，揮金如土做善事，但有部分網友唔多Buy，因為有人話佢做直播時，成日開口埋口問粉絲拎禮物，令到佢哋好反感，覺得現實嘅佢同埋平時拍片嘅佢係兩個人嚟！

另外，因為佢啲片太受歡迎，搞到好多人抄片啲片，出現咗「山水哥異地登錄」嘅現象，即係啲人將佢啲片照辦煮碗翻拍一次，仲試過關於佢嘅話題影片超過15.4億次點擊，勁誇張！

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