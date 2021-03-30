【教樂事】世界在變　「情緒教育」為學童身心護航

揮之不去的疫病，改變了教與學一貫的既定模式。

自去年農曆年假開始，學生的學習有了翻天覆地的變化，歷時逾一年多的課堂都需要透過資訊科技來獲得知識的傳遞，以便將疫病對學習構成的影響減至最低。然而，校園生活除了知識的獲取外，學生亦可透過參與不同活動而學會與別人相處，達致舒展身心等社交情緒層面上的增益，讓身心靈健康發展。可是過去一年，學生都迫於在家學習，因而削減了同學之間的互動交往，他們的精神健康實在值得我們關注。

學界納入教育目標

不同國家和地區如美國、英國、芬蘭、新加坡及台灣等早已把「社會情緒學習」(Social-emotional learning)放在首要教學目標內，如芬蘭將小學生每三年才轉一次班納為學校的教育目標，鼓勵學校發展師生、同學之間更深厚的相互支撐關係。

「社會情緒學習」所關注學生的五個範疇的成長：自我認知（Self-Awareness）、自我管理（Self-Management）、社會覺察（Social Awareness）、建立人際關係（Relationship Skills）和自我決策（Responsible Decision Making）。

自我認知：讓學生了解個人情緒、思想和價值觀，以及它們如何影響不同背景下的行為。

自我管理：在不同情況下有效地表達自己的情感、思想和行為並實現目標和願望的能力。

社會覺察：了解他人的觀點並與他人產生同情、共鳴的能力，包括來自不同背景和文化他人觀點。

建立人際關係：建立和維持健康並相互支持的關係能力，通過不同的個體或社群有效地給予導航。

自我決策：在各種情況下對個人行為和社交互動作出關心和建設性選擇的能力。

學校其實可透過不同活動，如班主任課、正念‧靜觀或跨科專題研習等將「社會情緒學習」的五個元素融入其中，讓學生最終達致全人發展。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。