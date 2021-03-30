金像影帝羅素高爾加入《雷神奇俠4》做神秘角色

由新西蘭導演Taika Waititi執導的《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）叫好叫座，挽回澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「雷神」人氣，Taika現回歸執導第4集《Thor: Love and Thunder》，除了有前任「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）由DC過檔到漫威飾演奸角，更邀請基斯的同鄉金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）加盟！

基斯妻子Elsa Pataky日前於社交網站上載兩夫婦與羅素一起遊船河的合照，羅素亦與基斯以及其他《雷神4》卡士欣賞悉尼舉行的欖球賽，引來粉絲猜測。知情者終於透露羅素參演《雷神4》的猜測屬實，他將會客串神秘角色，希望到時給粉絲一個驚喜。

《雷神4》演員陣容鼎盛，首兩集的女主角妮妲莉寶文（Natalie Portman）將回歸做「女雷神」，第3集的Tessa Thompson與謝夫高拔林（Jeff Goldblum）繼續出鏡，還會加入《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的Chris Pratt等成員。