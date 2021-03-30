金像影帝Rami Malek被爆嬲舊友Rachel Bilson貼中學合照逼刪相

美國女星Rachel Bilson日前接受網台節目訪問，自爆2019年她的中學舊同學Rami Malek憑《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）奪得《奧斯卡金像獎》的最佳男主角前，她於社交網站上載兩人的「薯look」昔日合照，卻引來Rami不滿，私訊她要求她刪相！

Rachel於訪問中提到與Rami以前是好朋友，還一起擔任學校舞台劇的男女主角，畢業後他們一直保持聯絡，直到Rami爆紅為止。Rachel表示：「我貼咗張我哋到紐約學校旅行嘅舊相，我哋都好薯……但我貼相係因為我覺得好笑，而我認為能夠自嘲係好重要。」一周後她看到Rami的私訊，他直截了當地說：「如果你能刪除照片，我會很感激。我是一個很低調的人。」

Rachel表示她當場冒汗，非常緊張，想不到對方會這樣反應，便即照做刪相。她其後向Rami的形象設計師探口風，對方透露Rami因為覺得自己即將獲奧斯卡提名，Rachel卻貼他醜樣的照片，是對他不利，所以感到不快。Rachel於是向Rami傳短訊道歉：「好對唔住，你去攞奧斯卡啦！你做得好好。」但對方並無回應。

一些網友認為Rami自視過高，非常扮嘢，對他的觀感大打折扣。