經典再現！無輻射復刻版Fifty Fathoms登場！

於上世紀50年代推出的專業潛水錶款Fifty Fathoms五十噚，腕錶所配備的夜光時標、單向旋轉錶圈及下潛深度極限都為往後潛水錶款立下標準，到60年代中期Fifty Fathoms RPG1型號就被德國海軍戰鬥潛水員所採用，錶盤上印有「無輻射」（No Radiations）標記，明確說明BLANCPAIN不再使用含有放射性元素的發光材料鐳（Radium），當時此獨特的錶盤設計讓腕錶獲得空前成功，並從此成為Fifty Fathoms五十噚系列的標誌性款式。

今年，BLANCPAIN決定重新演繹此枚腕錶名作，啞黑色錶盤上綴以傳統圓點及長方形時標，而12時位置則鑲嵌一個鑽石形時標。指針、時標及錶圈上的計時刻度均使用Super-LumiNova®夜光物料，以米黃/橙色與綠锈呈現出懷舊感覺的時間顯示。3時位置設有一個採用白色邊框的日期視窗，其設計參照60年代出品的其中一個型號。6時位置有由黃色和紅色組成的「無輻射」標記，令此枚潛水腕錶的獨特個性更為突出。

腕錶採用40.3毫米直徑精鋼錶殼搭載BLANCPAIN 1151型號自動上鏈機芯，配備一個矽質平衡擺輪並擁有4日動力儲備。機芯的兩個發條由一個綴以捲軸形裝飾視窗的擺陀驅動，此獨特設計是用來提高擺陀的輕盈度，以便在發生撞擊時保護機芯。單向旋轉錶圈沿用Fifty Fathoms五十噚型號的經典漸變設計，並配置一塊藍寶石鑲片，其弧形設計令原本採用玻璃盒形藍寶石水晶玻璃錶面而形成的深度更加鮮明。腕錶防水功能達300米，所搭配的「Tropic」橡膠錶帶因為耐用舒適的佩戴感一直深受潛水員追捧。此復刻版腕錶只限量生產500枚，各位腕錶收藏家豈能錯過？