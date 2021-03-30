曾被種族歧視　BTS為亞洲人發聲：我們都有受到尊重的權利

美國喬治亞州最近發生針對亞洲人的連環槍擊案，造成多名亞裔人士傷亡，令人關注亞洲人被種族歧視的問題，Eric Nam、Epik High成員Tablo及2NE1前隊長CL等韓星近日都公開表示反對種族歧視，而在海外擁有強勁人氣的韓團防彈少年團（BTS）今日亦透過社交網發文表示關注亞洲人受到種族歧視的問題。

BTS今日在官方社交網留下「#StopAsianHate」及「#StopAAPIHate」的Hashtag，並上載韓文及英文的長文，他們在文中說： 「希望向失去心愛家人的人們送上安慰，我們感到悲傷的同時，也覺得很憤怒。」BTS又指他們曾因為是亞洲人的原因而受到差別待遇，亦曾在路上被無故辱罵和被人貶低外貌，也聽過有人批評他們作為亞洲人為何要說英語，而他們的遭遇比起現在發生的事其實算不上甚麼。

他們又說：「我們反對種族歧視，我們反對暴力，我、你和我們都有受到尊重的權利，我們會和你們一起。」而不少BTS的粉絲都響應「#StopAsianHate」及「#StopAAPIHate」的Hashtag運動，Hashtag更登上社交網的熱門話題排行榜第1、2位。

另外，KBS昨晚播出特輯《Let's BTS》，邀請7名成員接受訪談，談到早前失落格林美最佳流行合唱/組合獎，隊長RM坦言感到很可惜：「我們太心急了，但在格林美獎上表演的隊伍不夠20隊，而我們能參與其中，已經好滿足。」