好煮意：如何煎出完美和牛扒

現時在家煮飯的機會增加，偶然想吃餐好，都想買塊扒返屋企慢慢歎。唔想塊扒變得又老又嚡，就要跟專家偷師。網民yasmin.nasir早前在社交平台，教大家如何煎出完美的和牛肉眼。先在牛扒上切一小塊脂肪備用，以煙熏海鹽和胡椒碎調味，之後就可以用牛脂肪起鑊，和牛肉眼每邊煎約3分鐘，就可以加牛油、蒜和香草再略煎，令牛扒味道更豐富。利用食物溫度計測探牛扒的中心位置，攝氏57度為Medium Rare、攝氏63度為Medium、Medium Well約攝氏66度，大家可按心水成熟度來調校烹調時間，煎至Medium Rare的和牛肉眼，肉質還透出嫩嫩的粉紅色，加點海鹽就可開吃，又或是配上惹味的醬汁，入口啖啖肉又Juicy。

材料：

和牛肉眼 1塊（約500克）

牛油 2湯匙

鮮迷迭香 2條

鮮百里香 2條

蒜 2瓣

煙熏海鹽 少許

胡椒碎 少許

醬汁材料：

歐芹碎 1/4杯

番荽 半杯

牛至碎 2湯匙

蒜蓉 4瓣

橄欖油 半杯

蘋果酒醋 1/4杯

紅辣椒碎 1條

綠色墨西哥辣碎 1條

鹽 少許

胡椒 少許

做法：

1.牛扒於煮前15分鐘從冰箱拿出來，切走一小塊脂肪。

2.牛扒兩面灑煙熏海鹽和胡椒碎。

3.放牛扒脂肪大火起鑊，放入牛扒，每邊煎3分鐘。

4.放入牛油、蒜、迷迭香和百里香，每邊煎1分鐘。

5.煎至牛扒中心溫度約攝氏57度，代表Medium Rare，牛扒離鑊靜置10分鐘便成。

6.醬汁材料混合，牛扒切件後灑點煙熏海鹽，可蘸醬汁來吃。