好煮意：如何煎出完美和牛扒
2021年03月30日 14:00
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現時在家煮飯的機會增加，偶然想吃餐好，都想買塊扒返屋企慢慢歎。唔想塊扒變得又老又嚡，就要跟專家偷師。網民yasmin.nasir早前在社交平台，教大家如何煎出完美的和牛肉眼。先在牛扒上切一小塊脂肪備用，以煙熏海鹽和胡椒碎調味，之後就可以用牛脂肪起鑊，和牛肉眼每邊煎約3分鐘，就可以加牛油、蒜和香草再略煎，令牛扒味道更豐富。利用食物溫度計測探牛扒的中心位置，攝氏57度為Medium Rare、攝氏63度為Medium、Medium Well約攝氏66度，大家可按心水成熟度來調校烹調時間，煎至Medium Rare的和牛肉眼，肉質還透出嫩嫩的粉紅色，加點海鹽就可開吃，又或是配上惹味的醬汁，入口啖啖肉又Juicy。
材料：
和牛肉眼 1塊（約500克）
牛油 2湯匙
鮮迷迭香 2條
鮮百里香 2條
蒜 2瓣
煙熏海鹽 少許
胡椒碎 少許
醬汁材料：
歐芹碎 1/4杯
番荽 半杯
牛至碎 2湯匙
蒜蓉 4瓣
橄欖油 半杯
蘋果酒醋 1/4杯
紅辣椒碎 1條
綠色墨西哥辣碎 1條
鹽 少許
胡椒 少許
做法：
1.牛扒於煮前15分鐘從冰箱拿出來，切走一小塊脂肪。
2.牛扒兩面灑煙熏海鹽和胡椒碎。
3.放牛扒脂肪大火起鑊，放入牛扒，每邊煎3分鐘。
4.放入牛油、蒜、迷迭香和百里香，每邊煎1分鐘。
5.煎至牛扒中心溫度約攝氏57度，代表Medium Rare，牛扒離鑊靜置10分鐘便成。
6.醬汁材料混合，牛扒切件後灑點煙熏海鹽，可蘸醬汁來吃。