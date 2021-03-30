東沖有料到：一張照片　兩種感受

有網民謂，泰國人現在已跟以往不同，沒有昔日般好客、體貼、樂觀及樂於助人……最近我去了曼谷近郊一間網紅餐廳採訪，親眼目睹一件事情，令我有感而發。

採訪的餐廳設有一個人工湖，湖上有一條木橋，大家可以在橋上散步、打卡。當日看到一名泰國男子帶同一些𡃁模在此取景，後來似乎有物件掉到湖裏去，於是找來了店員希望提供協助。令人詫異的是，店中有兩位店員二話不說便將衫褲脫掉，之後跳入湖裏搜尋！ 我心裏不禁想，究竟丟了甚麼貴重物件，要勞煩兩位店員落水找回呢？眼見二人也需要徒手潛水往湖底去，花了一大輪工夫，最後終於將失物尋回，原來是個鏡頭的遮光罩！

身邊的朋友不禁說，為了一個便宜的遮光罩弄得如此大陣仗，實在小題大做，事主難免讓人覺得不近人情、要求過分！但換另一個角度去理解，店員真的為了客人赴湯蹈火、親身落水去尋找，可以看到泰國人的服務精神，這種熱情和熱心相信世界上任何一個地方的服務員也不可能做得到！單看表面，你可能會覺得事主離譜，但這個遮光罩有可能是事主親人留下的遺物，也有可能是店員主動提議伸出援手也說不定。所以凡事總可以兩面睇，但無論如何，從這件事可以看到，泰國人的熱情及服務精神依然健在。

胡慧沖