向E-Type誕生60周年致敬

1961年瑞士日內瓦車展上，Jaguar為車迷帶來E-Type雙門跑車，而且是硬頂版「9600 HP」 及軟頂開篷版「77 RW」一同登場。60年後的今日，為向這兩款經典E-Type，Jaguar Classic推出一套兩款、各限量生產6輛的E-type 60 Collection。話明一套兩款，買家一買要買一對。

這一套兩款的E-Type 60 Collection，均經過專業修復，廠方還為它們配上沿自XK、擁有265hp最大馬力的3.8L直六引擎及特別開發的密齒比5前速手動波箱。車載的多媒體系統配備衞星導航及藍牙連接功能。

硬頂版「9600 HP」及 軟頂開篷版「77 RW」分別沿用了當年的Opalescent Gunmetal Grey及British Racing Green，不過由於當年駕駛「9600 HP」去車展的Bob Berry以Flat Out盡情馳騁的精神一夜之間由英國趕到瑞士，而Norman Dewis 則依足創辦人Sir William Lyons指示Drop Everything無論如何拋下一切趕抵日內瓦，這兩種車色現被冠上新名字，就是Flat Out Gray及Drop Everything Green。

內裝方面，Flat Out Gray的「9600 HP」配黑色皮革內籠，Drop Everything Green的「77 RW」則配上綠色皮籠。此外，兩者在外內裝均加入了向1961致敬的細節，包括E-Type 60紀念圖案出現在面罩、油缸蓋、底盤資料牌、甚至軟篷上，中央四圓錶台的金屬飾面則刻有E-Type 1961-2021字樣、經典軚環中央鑲有24K金裝飾、手掣金屬面板則刻有由英國 Coventry往瑞士Geneva的地圖及創辦人Sir William Lyons的「名言」。