陳凱琳驚生到成屋仔：我冇地方企喇！

藝人陳凱琳（Grace）出席「Raze360全方位防護」期間限定實體店活動。談到日前孿生細佬低調註冊結婚，她開心表示：「但仲未飲新抱茶，因為佢哋想等疫情過後先擺酒，好多外國朋友都想返嚟參加。（催佢哋快啲生BB？）唔想，因為想佢幫手湊吓我啲仔先。（外甥多似舅喎！）我覺得細仔個樣真係似我細佬，但BB太細個，暫時未睇到性格似唔似。」她又坦言自己三姐弟全部成家立室，父母最開心。

談到大仔Rafael跟細仔Yannick的相處，Grace說：「佢哋年齡相差年半，起初大仔仲未識得去照顧細佬，但依家兩兄弟相處耐咗，大仔開始知道自己係哥哥喇。」Grace又透露Rafael已回校上課，問到仔仔首日上課有否大哭？她說：「又冇喎，朋友教咗我早啲同佢心理輔導，早幾星期話畀佢聽就嚟要返學，所以好順利。佢真係好乖，主動戴口罩先出街。以前屋企門口角落都放香水，依家就放晒消毒用品。」

另外，Grace將會與余安安及羅敏莊合作主持節目《日日媽媽聲》，她謂：「未正式錄影，想節目貼近時事，會邊錄影邊出街。（習慣重返工作崗位？）起初唔係好習慣，好彩之前同崔建邦合作主持《諸朋好友》，有啲幫助。（唔拍劇住？）暫時呢個工作方向先，拍劇始終太困身暫時唔考慮拍劇。（追多個女先？）湊兩個都好忙，嘉穎就睇我嘅決定嘅啫，不過我都擔心如果生孖胎，屋企就成屋都係仔，我冇地方企喇！」