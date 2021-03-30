譚詠麟同志偉傾電話好密　望搞好香港樂壇

貴為明星足球隊領隊兼主席的譚詠麟（阿倫），今日為電台新足球節目造勢，以一身運動裝束上陣，席間更大顯身手晒腳法。雖然其父親是足球名宿，但他自爆小時候被父親下令不能接觸足球：「佢話我太瘦弱，驚人哋踢親我。」不過他愈被禁止就愈要踢，中學時期一放學就偷偷去踢波：「因為個場地係瀝青地，1個星期就踢爛1對白飯魚，所以最後就畀老竇發現咗。」又謂已支持本地足球隊幾十年，同時大讚外國球隊的青訓做得好好，例如荷蘭盛產出色球員，相信因其青訓做得佳。

阿倫表示有接近2年沒有出席公開場合活動，去年只有參與1個活動以及去內地100日拍節目，問到是否賺好多？他笑話：「講呢樣嘢！起碼有得做、有寄託。」講到老友曾志偉返無綫做高層，問有被邀請做節目或嘉賓？他指若然對方有需要，都會義不容辭，並透露雙方講電話講得好密，問到是否做智囊團？他說：「佢問我我咪提吓佢，有同佢講一定要做番啲音樂節目，喺以前嘅華人社會，所有資訊都係由香港發出，希望做好香港樂壇、香港音樂，唔好分咩區別、同你台我台，最緊要大家齊心。（但有合約綑綁。）一次半次有咩所謂！我咩台都有睇，有留意新一代嘅年輕歌手。」