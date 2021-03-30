【婚姻亮紅燈？】林利叫台灣妻子：去找更好生活吧

林利於2019年與台灣女友Erin拉埋天窗，婚前表現恩愛的兩人，婚後爭執漸多，早前Erin曾上載長文叫台灣女星陳柏渝不要再私訊林利，因而鬧出「出軌風波」，後來證實一場誤會，Erin更向陳柏渝道歉。

但好景不常，林利母親因急病入院，孝順仔林利就留在香港照顧病母，因為與台灣妻子Erin分隔兩地，近半年沒有見面，平時只靠視訊聯絡，不知是否長距離令感情再度受到挑戰，今日Erin突然在社交網寫上：「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。這就像為甚麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恒，而是浮躁和易變的心！」

而林利在下面留言說：「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵妳，去吧，此時此刻我認輸了...我認輸了..」他再度留言：「我徹底認輸了」、「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裏各有各的難處沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了」網友食花生之餘都非常關心兩人婚姻是否亮起紅燈。

林利接受東網的電話訪問，無奈說：「我唔識講。」追問兩人是否鬧離婚？他說：「佢唔肯聽我電話。」最令他嬲怒是太太每次都將家事放上網公開談論，他說：「台灣人真係好興㗎。」林利慨嘆疫情令小市民搞到一團糟，由去年1月至今他已來回台灣4次，隔離8次，他說：「我唔愛佢，我唔會咁做。」他們經常為瑣碎事而嘈，他說：「其實家事冇咩啱唔啱，兩個人相處唔到好容易喺言語上出事，一嘈交就祖宗十八代拎晒出嚟鬧，好似尋晚佢講嘢刺激到我好嬲。（佢講乜？）有啲嘢唔方便講，好似佢成日講：『如果我要嫁有錢佬，我大把啦，使鬼揀你。』、『我知你搵有錢女嘛！』真係激到我好嬲。」

太太發晦氣

因為要照顧患癌的母親，林利坦言：「我又唔走得。（指飛去台灣），我係做番孝子照顧媽媽，我又唔係同邊條女喺度玩，但要平衡兩邊係好困難，除非佢係一個非常成熟嘅人，因為照顧得呢邊又照顧唔到另一邊，佢有啲反常效應係正常，我冇怪佢。（佢覺得奶奶緊要過佢？）佢冇咁講。」

不過他太太擺明發晦氣，話結婚後好似變了男人，全部嘢都要自己搞，又話兩人似變成視訊朋友，他說：「我當然理解，我都有唔啱，我都有情緒，佢個人好要面，唔鬧得，大家次次都係為啲小事而鬧，但小事慢慢就變多事。」

自認脾氣唔好

林利指自己承受着沉重壓力，本身曾經患癌，依家又要對住患病母親，要養兩頭家好辛苦，照顧太太及其生活，收入又減少，他說：「可能唔係咁準時畀錢或者畀少咗，但唔係經濟有問題，今朝先寄咗畀佢。」他承認本身脾氣唔好，有時說話好大聲，他說：「我冇講佢唔好，兩人靠視訊係愈來愈陌生，我都唔想行到呢步，但我企喺中間係好困難，我作息嘅生活好簡單，我又唔揮霍，如果我嘅生活滿足唔到佢，我令佢咁難過，我梗係叫佢搵過個有更好生活。」