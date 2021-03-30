【爆廖啟智仔仔近況】大仔型爆打碟　二仔專心做KOL

「金牌配角」廖啟智前晚病逝，終年67歲。遺下妻子陳敏兒及兩名分別26歲的大仔文哲及22歲的二仔文信，雖然一對兒子於父親留院時也曾現身探望，但因二人非常低調，故一直未被傳媒拍到，不過原來兄弟二人均如時下年輕人般活躍社交網，同樣遺傳父母的表演天分。

曾一度對自己的性別喜好有懷疑的文哲，轉眼間已變成雙手紋晒身、留着長髮的打碟DJ，原來熱愛音樂的他曾到澳洲修讀音樂製作，畢業後與一班志同道合的朋友組成音樂團體「無人之境」，及後還以製作人身份推出創作音樂，他還把作品上載網上頻道，片段中的他邊吸煙邊打碟，一臉不羈。去年他更於網上眾籌推出以聖經章節為概念的唱片，母親陳敏兒獲悉後瞓身支持，並呼籲身邊朋友撐兒子，而該張唱片《SINS》近日亦已面世。

至於二仔文信外形與哥哥完全不同，個子高大的他打扮斯文，並且精通各種樂器，亦與哥哥一樣曾到澳洲留學，至近年他加入KOL行列，不時上載夾Band片段，已吸納數百名粉絲，不過一眾「信粉」僅知他叫John，並不知原來他是星二代。

另外，浸會大學電影學院的一眾畢業生和老師，計劃在下月為智叔舉行追思會，初步構思會播放智叔生前的演出片段，詳情稍後會公布。對於智叔的離去，有學生表示感激「廖Sir」的身教言教，不單令他們學識做戲，甚至學識了做人，當中找來學生李添朗分享與「廖Sir」的相處軼事，