神話解開多年心結　Junjin：就似回到新婚時

Junjin昨晚在《同床異夢—你是我的命運》談到神話鬧不和的傳聞。

成軍23年的韓國元祖男團神話，最近爆出隊長Eric與成員Dongwan鬧不和，2人在與隊友見面後，終於解開多年來的心結，而成員Junjin昨晚就於節目《同床異夢—你是我的命運》公開談及神話鬧不和的傳聞。

新一集講述Junjin和妻子柳依瑞招待神話隊友Andy、同期組合Chakra的皇甫及Baby V.O.X的沈恩珍到家中見面，期間與Junjin認識多年的沈恩珍向柳依瑞大爆Junjin經常把心事收在心裏，而Andy就指神話幾個成員性格也很相似，很少提及傷心事，即使有辛苦事也不會說出來，堆積起來便錯過解開問題的好時機。

而Junjin在直播室時指Eric與Dongwan是因為從練習生時期開始積累不滿和誤會，到現在才爆發出來，但2人在和解後關係變得更緊密：「假如將他們比喻成夫妻的話，就像是回到新婚的感覺，我們再次感受到隊友的珍貴。」他又透露Dongwan已加入神話的聊天群組，假如組合有新的活動計劃，會第一時間通知粉絲：「我們也想快些開始活動和開騷，我們都非常期待。」